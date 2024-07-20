Bakan Kurum: Her ay 25-30 bin konut tamamlayacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Şanlıurfa Valilik Toplantı Salonu'nda kent protokolü ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldi. İl Koordinasyon Toplantısı'nda Giresun'da yaşanan sel felaketinden dolayı vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunan Bakan Kurum, göreve 18 gün önce geldiğini ve afetzedelere hizmet etme aşkıyla yollara düştüklerini ifade etti. Depremin etkilediği 11 ilde saha çalışması yaparken, hüzün ve mutluluğu aynı anda yaşadıklarını anlatan Bakan Kurum, "Acımız ilk saatlerdeki gibi taze ama mücadelemiz de ilk saatlerdeki gibi güçlüdür. Dün de omuz omuzaydık, bugün de omuz omuzayız, milletimizle tek yüreğiz. Bu birlikteliği, 2 hafta önce ilk ziyaretimizi yaptığımız Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da gördük. Aynı duyguları, geçtiğimiz hafta Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Osmaniye ve Adana'da da gördük. Elazığ'da aynı azme şahit olduk. İşte şu anda Hazreti İbrahim'in şehrinde, Şanlıurfa'dayız" dedi.

6 Şubat 2023'ten bugüne geçen 16 ay boyunca deprem bölgesi için seferberlik şuuruyla çalıştıklarını söyleyen Bakan Kurum, sözlerine şöyle devam etti:

"Bizim yeni ve çok yönlü şehircilik çalışmaları adını verdiğimiz bir anlayışımız var. İşimizin merkezinde de insanımızın ihtiyaçları var. Yatay mimariye uygun yaptığımız evlerimizi, enerji verimli yalıtımla, yağmur hasadı sistemleriyle donatıyoruz. Güneş panelleriyle sıcak su ihtiyacını karşılıyoruz. LED lambalar ve ısı yalıtımıyla enerjiden tasarruf ediyoruz. Su tüketimini azaltan bitkilerle bahçelerimizi donatıyoruz. Atıkları yerinde ayrıştıran sıfır atık sistemleriyle, çevre ve iklim dostu şehirciliğe dair adımlarımızı titizlikle atıyoruz. Bu titizliğin tek nedeni var. Yeni kurulan şehirlerimiz çok güzel olsun, çok güçlü olsun istiyoruz. Bunun için de sahada 7/24 esasına göre, var gücümüzle çalışıyoruz. 11 ilimizde, 283 bin yuvamız, dükkanlarımız süratle yükseliyor. 4 bin 500'e yakın köyümüzde, evlerimizi özgün mimarisiyle inşa ediyoruz. Şu ana kadar, toplamda 76 bin yuvamızı kardeşlerimize teslim ettik. Yıl sonuna kadar toplamda en az 200 bin konutu teslim edeceğiz."

Uydu kent

"İnşallah temmuz ayı sonunda 15 bin, ağustosta 20 bin konutumuzu süratle tamamlayacağız" diyen Bakan Kurum, "Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle depremzede kardeşlerimize anahtarlarını teslim edeceğiz. İnşallah her ay böyle 25-30 bin konutumuzu etap etap tamamlayacağız. Tabii buradan da ilk kez açıklıyorum. Dün toplantımızda kararlarımızı aldık. Şanlıurfa'da Osmanbey Mahallemizde de 25-30 bin konutluk bir uydu kent yapacağız. Okuluyla, camisiyle, parklarıyla, tüm sosyal donatılarıyla burası örnek bir yaşam alanı olacak. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

'İyi adam sözünün üstüne gelir'

Bakan Kurum, 2025 yılının sonunda, tüm depremzedelerin kendi yuvasında, kendi komşularıyla, yan yana, yine mutlu ve huzurlu şekilde yaşamasını sağlayacaklarını kaydederek, şunları söyledi:

"Urfa'mızda güzel bir söz var. 'İyi adam sözünün üstüne gelir' derler. Biz de Urfa'nın, sözünü tutan bir evladı olmak için çabalıyoruz. Karaköprü'den Eyyübiye'ye, Viranşehir'den Siverek'e, Hilvan, Halfeti, Birecik ve Ceylanpınar'a kadar her yerde yuvalarımızı yapıyoruz. Bugün tam 2 bin 446 yeni yuvamız ve iş yerimizde hayat başladı. Şimdi hızla 10 bin 866 yuva ve iş yerimizi de tamamlayacağız. Söz verdiğimiz gibi kardeşlerimizi sıcak yuvalarına kavuşturacağız. Deprem bölgesinde, kardeşlik ve dayanışma vardır. Altını çiziyorum, yarınlar için milli mutabakat vardır. Buradaki tüm arkadaşlarımız da bu mutabakatın bir neferidir. Biz valilerimiz, başkanlarımız ve vekillerimizle diyoruz ki, mesele milletimizin geleceği ise diğer her şey bizim için teferruattır. Cumhur İttifakı'mızın liderliğiyle, devletimizin gücü ve milletimizin dualarıyla 11 ilimiz, yeniden Anadolu'nun en güçlü şehirleri olana dek durmadan çalışacağız. Rabb'im bizi milletimize bugüne kadar hiç mahcup etmedi. Bundan sonra da inşallah bizi annelerimize, yavrularımıza mahcup etmesin diyorum."

'Balıklıgöl yenilenecek'

Toplantı sonunda, Şanlıurfa'nın simgesi olan Balıklıgöl ile ilgili çalışmaları anlatan Bakan Kurum, bakanlık desteğiyle, bilim insanlarının görüşü alınarak, yenileneceğini belirterek, "Orada kapsamlı bir restorasyon çalışması yapılacak. Balıklıgöl yerleşkesi, altyapı ve restorasyon çalışmalarıyla yeni görünüme kavuşacaktır" dedi.



