Bakan Kurum: Her türlü afete karşı tedbir almak için çalışıyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un da katılacağı toplantı özelinde kapanış konuşması da kamuoyuyla paylaşılacak. Çalışmalarına 3 Mart tarihinde başlanan proje kapsamında yapılan hazırlıkların, nisan ayı sonuna kadar, kamuoyuna sunulması hedefleniyor.
“Risk Kalkanı Bilim Kurulu sahaya indi”
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 31 Mart-3 Nisan tarihleri arasında düzenlediği saha gezisine katılan Bilim Kurulu, deprem bölgesinde bulunan 11 ilde, sahadaki mevcut durum üzerine incelemelerde bulundu. Bakanlığın Gaziantep’te bulunan Koordinasyon Merkezi’nde de çalışmalar gerçekleştiren Kurul, çalışma konularına ve uzmanlığa göre ayrılan 13 alt kurulu ile deprem bölgesinde ortaya çıkan durumu, sosyal politikalardan, hasar tespitine, enkaz kaldırma ve atık yönetiminden, zemin değerlendirmeye kadar ele alıyor. Deprem bölgesinde kalkınma sürecinin devamlılığını sağlayacak adımlar konusunda da çalışan Bilim Kurulu, diğer yandan tarihi ve kültürel mirasın taşıyıcısı olan mimari eserlerin korunması ve restorasyonu için de incelemeler başlattı. Uzmanlar, sahada elde edilen verilerin, Risk Kalkanı Modeli kapsamında tüm Türkiye’de meydana gelebilecek depremler ve olası İstanbul depremine karşı alınacak önlem ve yönetim esaslarının oluşturulmasında önemli bir ders niteliği taşıdığını ifade ettiler.
“Yenilikçi yapım sistemleri temel alınıyor”
Bakan Murat Kurum, üçüncü kez toplanacak Ulusal Risk Kalkanı Modeli Toplantısı öncesi resmî sosyal medya hesabından, Hatay’da bilim insanlarının enkaz alanlarında yaptığı incelemeleri özetleyen bir video paylaştı. Enkaz başında yapıları inceleyen uzmanların görüşlerine yer verilen videoda, yenilikçi yapım sistemlerinin temel alındığı ve acil müdahalelere devam edildiği bilgisi de paylaşıldı.
Risk Kalkanı Modeli Üyesi Oğuz Cem Çelik, “Depremde zarar gören kentlerin, Hatay da dâhil olmak üzere yeniden yapılaşmasında kullanılabilecek yenilikçi yapım sistemleri üzerine görüşlerimizi iletiyoruz.” ifadelerine yer verirken, Risk Kalkanı Modeli Üyesi Prof. Dr. Zeynep Gül Ünal da acil müdahale ve iyileştirme çalışmaları aşamasının devam ettiği bilgisini vererek, “Bu aşamada özellikle kültür varlıklarının karşılaşacağı risklerin tanımlanması, daha sonraki aşamalarda da ileride oluşabilecek risklerin yönetilebilmesi için tüm problemlerin net olarak ortaya konulması gerekiyor.” açıklamalarında bulundu.
Risk Kalkanı Modeli Üyesi olan Japon Yüksek Mimar ve Yüksek İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki de videoda görüşlerine yer verilen uzmanlardan oldu. Kolon ve beton incelemelerinde bulunan Moriwaki, inşaat enkazındaki sıkıntıları tespit ederek gerekli bilgileri verdi.
Bakan Kurum, paylaştığı mesajında, “Yükselen Anadolu’muz için tüm dünyaya örnek olabilecek bir çalışmayla Ulusal Risk Kalkanı Modeli çatısında bilim insanlarımızla her türlü afete karşı tedbirler için çalışıyoruz. Kurul üyelerimiz deprem bölgesinde saha incelemesi yaptı. Yarın yapacağımız toplantıyla izlenimlerini, yapacaklarımızı konuşacağız!” ifadelerine yer verdi.
“Bugüne dek yapılan en kapsamlı program”
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bilimin ışığında hazırlanan Ulusal Risk Kalkanı Modeli’nin tüm dünya için örnek bir çalışma olacağını belirtti. Kurum sözlerine şöyle devam etti:
“Bu ne ilk ne de son deprem. Çünkü ülkemiz bir deprem bölgesi. Dahası iklim değişikliğine bağlı olası afet senaryolarına açık bir coğrafyayız. Ama depremin ve diğer olası doğal afetlerin öncesi-sırası ve sonrasında atılacak doğru adımlarla çok daha az etkilenmek ve kayıpları en aza indirmek mümkün. Hazırlıklarımızı bilimin yol göstericiliğinde yapmak, her türlü afete yönelik tedbirlerimizi almak, birer kriz yönetim planı çıkarmak için çok değerli bilim insanlarımız, uzmanlarımız ve yöneticilerimizle çalışıyoruz. Ulusal Risk Kalkanı Modeli tüm bu yönleriyle, büyük ülke Türkiye’ye yakışan, 360 derece düşünülmüş, eksiklerimizi gideren, aldığımız dersleri yansıttığımız, tüm halkımızın huzur ve güven içinde yaşamasını sağlayacak dev bir projedir.
Bakan Kurum, deprem bölgesinde halkın en öncelikli gündemi olan barınma ihtiyacını çözmek üzere toplam 650 bin konutun inşasını öngören Yükselen Anadolu Projesi ve depremden ağır bir şekilde etkilenen 4 kent merkezinin kalkınma öncelikli kentsel dönüşümünü sağlayacak projelerin üretildiği Kalkınma Öncelikli Kentleşme (KÖK) Çalıştayları ile hızlı ve etkin bir sürece girdiklerini belirtti.Bakan Murat Kurum, “Yükselen Anadolu, KÖK çalışmaları ve Ulusal Risk Kalkanı projelerimiz, hem Türkiye’mizin hem de büyük bir deprem riskiyle karşı karşıya olan İstanbul halkının geleceğe güvenle bakmasını sağlayacak bir çözüm reçetesi olarak hazırlanmaktadır.” ifadelerini kullandı.