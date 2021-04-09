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POLİTİKA

Bakan Kurum: Kanal İstanbul'un temellerini yaz aylarında atacağız

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul Projesi ile ilgili yaptığı açıklamada, "İnşallah Kanal İstanbul projemizin de temellerini yaz aylarında atacağız. İnşallah eş zamanlı bir şekilde de bitirecek ve açılışlarını yapacağız" dedi.

Haber Merkezi DHA
Bakan Kurum: Kanal İstanbulun temellerini yaz aylarında atacağız
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşen MÜSİAD Hitam Orta Ölçekli Üretim ve Ticaret Üssü tanıtım toplantısında, Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Denizcilik açısından tarihi değiştireceğiz"

"İki gün önce Sayın Cumhurbaşkanımız grup toplantısında müjdesini verdi" diyen Bakan Kurum, "İnşallah Kanal İstanbul projemizin temellerini yaz aylarında atacağız. Türkiye Karadeniz ülkelerini dünya piyasalarına su yoluyla bağlayan tek ticaret güzergâhıdır. Bu özelliklerin yanına bir de Kanal İstanbul'u eklediğimizde, denizcilik ve ulaşım açısından tarihi değiştireceğiz" şeklinde konuştu.

"Çevre ve şehircilik harikası olacak"

Bakan Kurum, sözlerine şöyle devam etti: Biz 'Kanal İstanbul'u yapacağız' dedik. Şimdi her zamankinden daha çok inanıyoruz. Kanal İstanbul bir çevre ve şehircilik harikası olacaktır. Akıllı şehir olduğu kadar, yatay mimariye, doğal dokuya ve mahalle kültürümüze uygun bir şehir olacak.

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