Bakan Kurum: O 'altılı masa', bizim projelerimizi hayal etse yapamaz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ''Biz hizmet üretirken, eser üretirken, başarı hikâyeleri yazarken, maalesef algı üretenleri de yine büyük işlerimizi karalamaya kalkanları da hep birlikte görüyoruz, şahit oluyoruz. Beceriksizlikle, iş bilmezlikle, liyakatsizlikle şehirlerimizin birikimlerini de heba ettiklerini görüyoruz'' dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, çeşitli programlara katılmak üzere ziyaret ettiği Rize’de açıklamalarda bulundu. Düzenlenen basın toplantısında konuşan Bakan Kurum, 17 Ağustos Marmara Depremi'nden 87 gün sonra 12 Kasım 1999’da Düzce Depremi’nin yaşandığını hatırlatarak ''23 yılı geride bıraksak da acısı hâlâ taze olan bu depremde, 710 canımızı kaybettik. Ben bu vesileyle, depremlerde, afetlerde yitirdiğimiz tüm canlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Bugün ülkemizin, şehirlerimizin ve insanımızın geleceğinin önünde devasa bir deprem gerçeği olduğunu her seferinde söylüyoruz. Son 100 yılda yaşadığımız depremler nedeniyle 80 bin canımızı kaybettik.'' ifadelerini kullandı.

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''TÜRKİYE YÜZYILINDAKİ HEDEFİMİZ: 2035 YILINA KADAR TÜM TÜRKİYE'DE DEPREM DÖNÜŞÜMÜNE GİRMEMİŞ HİÇBİR ALAN BIRAKMAMAK''

Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye'nin her yerinde Kentsel Dönüşüm hedefiyle vatandaşların rızası çerçevesinde dönüşüm projelerinin hayata geçtiğini vurgulayarak, ''Rize bir deprem bölgesi değil ama maalesef sağlıksız konutların olduğu bir şehrimiz. Zamanında dolgu yapılmak suretiyle o günün şartlarına göre yapılmış. Binalar maalesef bugün teknik ve sağlamlık açısından baktığınızda yeni yönetmeliklerimize uygun değil. Dolayısıyla burada da bunun dönüşüm sürecini hep birlikte yürütmek, dönüştürmek zorundayız'' dedi.

Bakan Kurum, şu ana kadar 3,2 milyon konutun dönüşümünü sağladıklarını belirterek, 81 ilde 250 bin konutun dönüşümünün de devam ettiğini söyledi. Marmara ve Düzce depremlerinden sonra yapılan yapı denetim düzenlemeleriyle 6,6 milyon ev ve iş yerinin denetimlerini tamamladıklarını aktaran Bakan Kurum, ''24 milyon vatandaşımızı depreme dayanıklı konularda yaşamasını sağladık. Türkiye yüzyılındaki hedefimiz şudur: 2035 yılına kadar tüm Türkiye'de deprem dönüşümüne girmemiş hiçbir alan bırakmak istemiyoruz. Bu çerçevede ülkemizin 81 ilimizde bu dönüşüm sürecini yürüteceğiz. Allah'ın izniyle bunu milletimizle birlikte başaracağız. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyon çerçevesinde inşallah bu adımlarımızı atacağız” ifadelerini kullandı.

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Bugün 81 ilde ve Kıbrıs’ta saat 18.57'de gerçekleştirilecek 'Deprem Anı Ülke Tatbikatı'na Rize’den katılacağını söyleyen Bakan Kurum, “Biz istiyoruz ki depremlerden sonra üzülmeyelim, o acıları bir daha yaşamayalım. Elazığ, Malatya, İzmir'e gittik. Devletimiz güçlü, hiçbir afetin altında kalmadı. 2 saat sonra bütün bakan arkadaşlarımızla birlikte oraya gidiyoruz.