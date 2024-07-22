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Bakan Kurum sanatçı Haluk Levent'i kabul etti: Asrın felaketinin izlerini hep birlikte sileceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sanatçı Haluk Levent'i kabul etti. Haluk Levent'in fikirlerini ve çalışmalarını dinlediğini kaydeden Kurum, "Asrın felaketinin izlerini hep birlikte sileceğiz" ifadesini kullandı.

23:32 - 22/07/2024 Pazartesi
Güncelleme: 00:00 - 23/07/2024 Salı
AA
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sanatçı Haluk Levent'i kabul etti.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sanatçı Haluk Levent'i kabul etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, deprem ve kentsel dönüşüm konularının kritik olduğunu belirterek, süreçte herkesin katkısına ihtiyaç duyduklarını vurguladı.

Haluk Levent ile buluşarak fikirlerini ve çalışmalarını dinlediğini kaydeden Kurum,
"Asrın felaketinin izlerini hep birlikte sileceğiz."
ifadesini kullandı.

Haluk Levent ise sosyal medya hesabındaki paylaşımında, şu bilgileri paylaştı:

"Malatya ve Gaziantep'te yaptığımız Ahbap çelik evler ile ilgili Sayın Murat Kurum bakanımıza bilgi verdik. Engelli bireyleri olan ve aynı zamanda depremden etkilenen ailelerin belirlenmesi, teslim edilmesi, teknikleri ve yolları üzerine görüş alışverişinde bulunduk."



#Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum
#deprem ve kentsel dönüşüm
#Haluk Levent
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