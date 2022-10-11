Gündem Bakan Kurum Sosyal Konut Projesinin arsa başvuruları ile ilgili detayları paylaştı
POLİTİKA

Bakan Kurum Sosyal Konut Projesi'nin arsa başvuruları ile ilgili detayları paylaştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Konut amaçlı arsalarımıza üzerinden henüz 24 saat bile geçmemesine rağmen milletimiz çok büyük bir teveccüh gösteriyor. 81 ilimizde arsaların yüzde 40’ını şehir merkezlerinde, yüzde 60’ını ilçelerde olacak şekilde belirledik" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Bakan Kurum Sosyal Konut Projesinin arsa başvuruları ile ilgili detayları paylaştı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk Evim İlk İşyerim Projesi" kapsamında 1 milyon konut arsası ve 10 bin işyeri için başvuru detaylarını anlattığı sosyal medya hesabından video mesaj olarak paylaştı.

Bakan Kurum, video mesajında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün akşam yapılan Kabine Toplantısı sonrasında konut arsası ve iş yeri ile ilgili detayları paylaştığını hatırlatarak, “Konut amaçlı arsalarımıza üzerinden henüz 24 saat bile geçmemesine rağmen milletimiz çok büyük bir teveccüh gösteriyor. 81 ilimizde arsaların yüzde 40’ını şehir merkezlerinde, yüzde 60’ını ilçelerde olacak şekilde belirledik. Vatandaşımız hem konuta hem de konut amaçlı arsaya başvuru yapabilir. Her ikisinin de kurasına katılabilir. Şayet ikisi birden çıkarsa birini tercih ederek ev sahibi olabilir” dedi.

“4.5 milyon vatandaşımızın da başvuru süreçlerini tamamladık”

Bakan Kurum, vatandaşlar tarafından büyük bir teveccüh ve ilgiyle karşılanan 250 bin sosyal konut kampanyasının ardından şimdi de arsa kampanyası ile ilgili müjdeyi, kabine toplantısını ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da paylaştığını hatırlatarak, “Şu ana dek E-devlet üzerinden 7.2 milyon vatandaşımız sosyal konuta başvurdu. Gerekli evrakı beyan eden 4.5 milyon vatandaşımızın da başvuru süreçlerini tamamladık. Konut amaçlı arsalarımıza da üzerinden henüz 24 saat bile geçmemesine rağmen milletimiz çok büyük bir teveccüh gösteriyor” diye konuştu.

“81 ilimizde arsaların yüzde 40’ını şehir merkezlerinde, yüzde 60’ını ilçelerde olacak şekilde belirledik”

Bakan Murat Kurum, 1 milyon konut amaçlı arsanın dağılımını illere ve ilçelere göre yaptıklarını açıklayarak, “81 ilimizde arsaların yüzde 40’ını şehir merkezlerinde, yüzde 60’ını ilçelerde olacak şekilde belirledik. Milletimizin istifadesine sunacağımız toplam 1 milyon konut amaçlı arsamızın bazı illerdeki dağılımını da paylaşmak isterim. 50 bin İstanbul’da, 100 bin Ankara’da, 25 bin İzmir’de, 45 bin Gaziantep’te, 55 bin Konya’da, 25 bin Kayseri’de, 30 bin Diyarbakır’da, 28 bin Eskişehir’de, 26 bin 700 Van’da, 23 bin Antalya’da olmak üzere 81 ilimizde; 1 milyon konut amaçlı arsamızı vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” şeklinde konuştu.

“Vatandaşımız hem konuta hem de konut amaçlı arsaya başvuru yapabilir”

Gerekli teknik ve hukuki destekleri Bakanlık ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) olarak istisnasız her vatandaşa sunulacağını söyleyen Bakan Kurum, “Vatandaşımız hem konuta hem de konut amaçlı arsaya başvuru yapabilir. Her ikisinin de kurasına katılabilir. Şayet ikisi birden çıkarsa birini tercih ederek ev sahibi olabilir” değerlendirmesinde bulundu.

“İlk grupta 350 ila 500 metrekarelik alanlardan oluşan müstakil parsel şeklindeki arsalar, ikinci grupta müşterek parseller bulunuyor”

İlk grupta 350 ila 500 metrekarelik alanlardan oluşan müstakil parsel şeklindeki arsalar, ikinci grupta müşterek parseller bulunduğunu söyleyen Kurum, müşterek parsellerde hak sahiplerinin çoğunluk sağlamaları durumunda TOKİ Başkanlığının buradaki konutları yapma hususunda da her türlü proje desteğini vereceğini ifade etti.

“Sosyal konutların ilk temellerinin Ankara’da, atılacağız”

Bakan Kurum, sosyal konutların ilk temellerinin Ankara’da, atılacağını ve bu anlamda; 25 Ekim’de, Ankara, Afyon, Amasya, Aydın, Bolu, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırşehir, Konya, Manisa, Muğla, Tunceli, Uşak, Yozgat ve Zonguldak olmak üzere 17 ilde 5 bin konutun temellerini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla atılacağını belitti.

“Sanayi iş yerlerimizin de temellerini, 2022 yılı bitmeden atacağız”

Bakan Kurum, 50 bin iş yeri için ise ilk etapta Ankara’dan Adana’ya, Erzurum’dan Diyarbakır’a, Kastamonu’dan Konya’ya 28 ilde toplamda; 50 ile 200 metrekare büyüklüğünde 10 bin yeni işyerinin hizmete sunulacağını ifade ederek, “Bu işyerlerimizi de 350 bin liradan başlayan fiyatlar ve 2 bin 633 liradan başlayan taksitlerle; 120 ay vadeyle sanayicimize, genç girişimcilerimize sunacağız” diye aktardı.

“Yatırım miktarı 900 milyar lira olan sosyal konut hamlemizin, diğer sektörlerimizi de tetikleyerek; 2 trilyon liradan fazla ekonomik hareketliliğe vesile olacağına inanıyoruz”

Bakan Kurum konuşmasının sonunda, 2003 yılı başından itibaren üretilen sosyal konut sayısının 2 milyona, diğer projelerle birlikte devlet olarak üretilen konutlarda oturan vatandaş sayısının da 10 milyonun üzerine çıkarılacağını vurgulayarak, Yatırım miktarı 900 milyar lira olan sosyal konut projesinin, diğer sektörleri de tetikleyerek; 2 trilyon liradan fazla ekonomik hareketliliğe vesile olacağına inandıklarını belirtti.

TOKİ İlk Evim Arsa başvuruları e devlet yapılacak! İşte 10 soruda TOKİ arsa başvurusu merak edilenler
ÖZGÜN
TOKİ İlk Evim Arsa başvuruları e devlet yapılacak! İşte 10 soruda TOKİ arsa başvurusu merak edilenler

Bakan Murat Kurum: Elazığ'da yeni bir şehir kurduk
FOTOĞRAF 11
Title
Elazığ’da 24 Ocak 2020’de yaşanan depremin izleri, devlet eliyle sarılıyor…

Title
Yaşanan felaketin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda sona gelindi.

Title
Ağır hasarlı ve yıkılan evlerin yerine yeni konutlar inşa edildi. Tamamlanan konutların anahtarları ise sahiplerine teslim edildi.

Title
Konutlar depreme dayanıklı ve yatay mimariye uygun şekilde inşa edildi. Sosyal donatıları, parkları, açık ve kapalı otoparklarıyla kent modern bir görünüme kavuştu.

Title
18 bin 524 konutun teslimi gerçekleştirilirken, 60 bin kişi de yeni evlerine kavuştu.

Title
Bakan Murat Kurum, çalışmalara ilişkin Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, \"Devletimiz bütün gücüyle, tüm kurumlarıyla el birliğiyle çalıştı! Elazığ’da yeni bir şehir kurduk. Şu ana kadar 60 bin vatandaşımızı sağlam, güvenli yuvalarına kavuşturduk. Hamdolsun!\" ifadelerini kullandı.

Title
Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen yaptığı açıklamada, “Bugün itibarıyla 20 bin 307 konutun hak sahibi için kurasını çektik. Bunların içerisinde de 18 bin 524 konutun da teslimi gerçekleştirildi bütün Elazığ içerisinde. Şu anda 60 bin kişiyi yeni evlerine oturtturmuş durumdayız. İki sene içerisinde başarılmış gerçekten olağanüstü bir çalışmanın sonucu.” şeklinde konuştu.

Title
Depremden en çok etkilenen Sivrice’de ise bölgenin mimari yapısına uygun olarak 305 konut, 86 iş yeri ve bir caminin yapımı 15 ayda tamamlandı.

Title
Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen, Sivrice ile ilgili olarak, “Sivrice, aslında depremin merkeziydi ve oraya müthiş bir proje yapıldı. Gölün kıyısında az katlı, bir-iki katlı, villa tarzı konutlar. Şimdi oranın birinci etaplarını teslim ettik.\" diye konuştu.

Title
Elazığ depremi sonrasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde inşa edilen kontlardan memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar, konutların öncekilere nazaran adeta bir saray olduğunu ve hayallerindeki evlere kavuştuklarını söyledi.

Vatandaşlar ayrıca yeni yapılan konutların; depreme dayanıklı, temelleri sağlam ve güvenli yapılar olması dolayısıyla hiçbir korku ve kaygı duymadıklarını, rahat olduklarını ve konutlara güvenlerinin tam olduğunu ifade etti.
Title
Bir depremzede, “Bizim 5.0 olan depremde ben evdeydim. Depremin olduğunu hissettim ama hiçbir korku kaygı duymadım deprem konutları olduğu için. O yüzden rahatım.” dedi.

Bakanlık tarafından yapılan evinde yaşamını sürdüren bir başka depremzede ise, “Eski evimizde kışın soba yakıyorduk. Hadi hanım hadi sobayı doldur, hadi külünü çek. Hiç böyle bir ev hayalimden geçmedi, nerede geçecek. Ben yapamazdım böyle bir ev.” ifadelerini kullandı.
Bakan Murat Kurum: Elazığ'da yeni bir şehir kurduk
Elazığ'daki depremin ardından Çevre, Şehircilik Bakanı Murat Kurum önderliğinde başlatılan çalışmalarda sona gelindi. Ağır hasarlı ve yıkılan evlerin yerine yeni konutlar inşa edildi. Tamamlanan konutların anahtarları ise sahiplerine teslim edildi. Bakan Murat Kurum, çalışmalara ilişkin Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Devletimiz bütün gücüyle, tüm kurumlarıyla el birliğiyle çalıştı! Elazığ'da yeni bir şehir kurduk. Şu ana kadar 60 bin vatandaşımızı sağlam, güvenli yuvalarına kavuşturduk. Hamdolsun!" ifadelerini kullandı.
Nedeni belli oldu

Nedeni belli oldu

​Çantasıyla çevredekilere saldırmıştı...
Otomobil devinden şok karar

Otomobil devinden şok karar

Türkiye'deki bayileri kapatıyor mu?
Kampanyanın tüm detayları

Bakanlık merak edilen 16 soruyu yanıtladı.

Ankara ve İstanbul arasına 6 adet şarj cihazı kuruldu.

Yeni yüzyılın mimarı kuva-yi milliye şehrinde

Yeni yüzyılın mimarı kuva-yi milliye şehrinde

​Başkan Avcı: Gönül belediyeciliği anlamında elimizden gelen imkânları seferber ediyoruz.

Bakanı Çavuşoğlu TVNET'te önemli açıklamalarda bulunuyor.

​Bakan açıkladı: Dünyanın gözü kulağı bu gelişmede.

​Bakan Bilgin '9 bin TL olacak' yorumlarına tepki gösterdi.

​Bu hastalık milyonlarca kişiyi etkiliyor.

​Bakan Varank duyurdu: Rakiplerine göre çok ucuz ve masrafsız

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.