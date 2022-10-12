Bakan Kurum sosyal konut projesinin detaylarını açıkladı: 7,5 milyon başvurudan 4 milyon kişinin işlemleri tamamlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, NTV'de katıldığı canlı yayında İlk Evim Arsa ve İlk İş Yerim projesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Vatandaşların büyük bir ilgi gösterdiğini belirten Bakan Kurum, projeye yapılan başvuralardan 4 milyon 442 bin kişinin işlemlerinin tamamlandığını ifade etti.

'67 BİN KİŞİ ARSA İÇİN BAŞVURU YAPTI'

Arsa başvuralarını rakamlarını açıklayan Bakan Kurum, "İlçe ve merkezdeki talepleri dikkate alarak arsalarımızı belirledik. Bu arsaların değerlemelerini SPK tarafından onaylı olarak yapıyoruz. Ve bu değerin yüzde 50'sini sübvansiyonlu yapıyoruz. Vatandaşımız faizsiz bir şekilde, sabit taksitle alabilir. Açıkladığımız ilk günden beri milletimizin büyük bir ilgisi ile karşılaşıyoruz. Şu an itibariyle başvuru sayımız 7,5 milyona, işlemi tamamlanmış-onaylanmış sayısı da 4 milyon 442 bine ulaştı. Dün başladı ancak arsa başvuruları 67 bine, ilk iş yeri başvuruları da 20 bine dayandı. Bir milyon altyapılı arsanın 50 bini İstanbul'da olacak. İlk Evim Arsa Projesi başvuruları 10 Ekim-7 Kasım 2022 tarihleri arasında olacak. Arsa ve işyeri başvurularında özel bir kontenjan ayırmadık. Zaten sayıda her kesime yetecek şekilde belirlendi" dedi.

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'PROJELERDEN BİRİNİ SEÇEBİLİR'

Vatandaşların iki projeden de hak çıkması halinde tekini seçebileceğini belirten Bakan Kurum, "Vatandaşlarımız ister 250 bin sosyal konuta, isterse de bir milyon arsa-konuta başvurabilir. Kurada ikisinden de çıkarsa birisini tercih etmesini isteyeceğiz" ifadelerini kullandı.

'TAPULARI ARALIK'TA VERMEYE BAŞLAYACAĞIZ'

Arsa tapuları ve üzerine yapılacak evlerle alakalı detayları paylaşan Kurum, "Burada imar planları hazırlayacağız. Bazılarının imar planları da hazırlandı. Yüzde 40'ını yeşil alanlara sosyal donatılara terk edeceğiz. Aralık ayı itibariyle de arsa tapularını vermeye başlayacağız. Bu aşamaların hepsinde vatandaşlarımıza destek vermeye devam edeceğiz. Biz projelerimizi sunacağız, ancak vatandaş beğenmezse de kendisi de istediği gibi bir plan çizerek evini yapabilecek. Bazılarını kat karşılığı verecekler, böyle arsalarımız var. Belki müteahhit bulup verelim diyecekler. Çoğunluk ne isterse bu projelerde biz onun yanında olacağız. Biz vatandaşlarımıza altyapılarını bitirip vermek istiyoruz. Bunlar hazırlandıktan sonra vatandaşlarımız 2 yıl içerisinde tamamlayıp oturabilecek" dedi.

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'İKİ YIL İÇİNDE İŞ YERLERİ HAZIR OLACAK'

Bakan Kurum İş yerlerinin yapımı ve süresine ilişkin, "28 ilimizde 10 bin işyeri belirledik. 350 bin liradan başlıyor. İki yıl içinde işyerlerini tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.