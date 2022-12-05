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POLİTİKA

Bakan Kurum: Toprak kaybını 500 milyon tondan 113 milyon tona indirdik

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Yaptığımız çalışmalarla yıllık toprak kaybını 500 milyon tondan 113 milyon tona kadar indirdik. Ama yetmez. Daha da azaltacağız" dedi.

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Haber Merkezi DHA
Bakan Kurum: Toprak kaybını 500 milyon tondan 113 milyon tona indirdik
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum

Bakan Kurum, '5 Aralık Dünya Toprak Günü' nedeniyle erozyonla mücadeleye dikkat çekmek için Twitter'daki hesabından video yayımladı. Kurum, paylaşımında, "1 santimetre toprak 500 yılda oluşuyor. Ama erozyonla sadece 45 yılda kayboluyor. Erozyon, toprak anamızı bizden yavaş yavaş koparıyor. Yaptığımız çalışmalarla yıllık toprak kaybını 500 milyon tondan 113 milyon tona kadar indirdik. Ama yetmez. Daha da azaltacağız" dedi.


1970’li yıllarda erozyonla taşınan toprak miktarının, yılda 500 milyon tonlarda olduğu kaydedildi.
Videoda ise toprağın hayat, bereket ve gelecek için en önemli yaşam kaynağı olduğu belirtilerek, her yıl milyonlarca ton toprağın erozyonla hasar gördüğü vurgulandı. Bu kapsamda bakanlığın toprak kaybını engellemek için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü ve 81 ilde 30 milyon metrekare alanın ağaçlandırılacağı, böylece hem yeşil alan miktarının artacağı hem de çölleşme ve erozyonla mücadele için önlem alınmış olacağı belirtildi.

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