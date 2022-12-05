Bakan Kurum: Toprak kaybını 500 milyon tondan 113 milyon tona indirdik

Bakan Kurum, '5 Aralık Dünya Toprak Günü' nedeniyle erozyonla mücadeleye dikkat çekmek için Twitter'daki hesabından video yayımladı. Kurum, paylaşımında, "1 santimetre toprak 500 yılda oluşuyor. Ama erozyonla sadece 45 yılda kayboluyor. Erozyon, toprak anamızı bizden yavaş yavaş koparıyor. Yaptığımız çalışmalarla yıllık toprak kaybını 500 milyon tondan 113 milyon tona kadar indirdik. Ama yetmez. Daha da azaltacağız" dedi.

1 cm toprak 500 yılda oluşuyor.

Ama erozyonla sadece 45 yılda kayboluyor.



Erozyon, Toprak Ana’mızı bizden yavaş yavaş koparıyor.



Yaptığımız çalışmalarla toprak kaybını 500 milyondan 113 milyona kadar indirdik.



Ama yetmez. Daha da azaltacağız! #DünyaToprakGünü pic.twitter.com/2zaiSMoqxM REKLAM December 5, 2022



1970’li yıllarda erozyonla taşınan toprak miktarının, yılda 500 milyon tonlarda olduğu kaydedildi.

Videoda ise toprağın hayat, bereket ve gelecek için en önemli yaşam kaynağı olduğu belirtilerek, her yıl milyonlarca ton toprağın erozyonla hasar gördüğü vurgulandı. Bu kapsamda bakanlığın toprak kaybını engellemek için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü ve 81 ilde 30 milyon metrekare alanın ağaçlandırılacağı, böylece hem yeşil alan miktarının artacağı hem de çölleşme ve erozyonla mücadele için önlem alınmış olacağı belirtildi.