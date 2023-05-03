Bakan Kurum: Tüm dönüşüm alanlarını teker teker bölüştüler

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da temel atma töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Yangın ve sel gibi afetlerde olduğu gibi deprem bölgelerini de yeniden ayağa kaldıracaklarını aktaran Kurum, İstanbul'da 1,5 milyon konutluk yüzyılın dönüşümü ile Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası'nın dünya tarihinin en büyük şehircilik hamlesi olduğunu söyledi.
Bakan Kurum, "Şöyle rakamları açıklayalım da Kılıçdaroğlu, milletin devletine olan, Cumhurbaşkanımıza olan itimadını, güvenini Maltepe'den duysun. Bugün itibarıyla İstanbul'umuzda 467 bin bağımsız bölüm için şimdiden yapılan toplam başvuru sayısı 87 bine ulaştı." diye konuştu.
Maltepe'de vatandaşların ne sorunu varsa çözdüklerini, ne ihtiyaçları varsa cevap verdiklerini dile getiren Kurum, Esenkent'teki kentsel dönüşüm projesinde 16 blokta toplam 431 konut ve 19 dükkanı Maltepe'nin mimari dokusuna uygun şekilde inşa edip en kısa sürede teslim edeceklerini kaydetti.
Vatandaşların sorunlarını çözmek ve verdikleri sözleri tutmak için hiç durmadan çalıştıklarına işaret eden Kurum, şöyle devam etti:
Muhalefetin geçmiş seçimlerde "Mart'ın sonu bahar olacak" dediğini hatırlatan Kurum, o baharı ne İstanbul'da ne Ankara’da ne de İzmir’de göremediklerini bildirdi.
Kurum, buralarda "yalancı baharı" gördüklerini belirterek, "Yolda kalan otobüsler gördük. Kardan kapanan yollar gördük. Bir türlü bitmek bilmeyen metro hatları gördük. 'Her şey çok güzel olacak' dediler ama o güzelliği ne hikmetse göremedik. Bu seçim çok kritik ve önemli. Esenkent'te, Maltepe'de sandıklara sahip çıkacağız. Ben de sizlere söz veriyorum. Hep birlikte şehirlerimizi yeniden inşa edeceğiz." şeklinde konuştu.
Bakan Kurum, yapılan duanın ardından protokol üyeleri ve vatandaşlarla yeni konut ve iş yerlerinin temelini attı.