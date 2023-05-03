Bakan Kurum: Tüm dönüşüm alanlarını teker teker bölüştüler

"Biz inşa edeceğiz' diyoruz. Bu millete karşı vazifesini yapmayanlar, verdiği sözleri tutmayanlar 'Nasıl yapacaksın 1,5 milyon konutu, nasıl taşıyacaksın insanları, kira yardımlarını nasıl vereceksin' diyorlar. Peki biz hep ne diyoruz? Bizim icraatlarımızın uzandığı noktaya, onların hayalleri bile ulaşamaz. Elazığ'da, Malatya'da, İzmir'de deprem oldu, evleri teslim edip sözümüzü tuttuk mu, tuttuk. Peki, biz 21 yılda Türkiye'de 3 milyon 300 bin konutu dönüştürürken onlar ne yaptılar biliyor musunuz? Meslek odalarıyla dönüşüme takoz koydular, gürültü yaptılar, güçlük çıkardılar. Bizler, 39 ilçemizde yüz binlerce konutu dönüştürürken, projeler üretirken, anahtar teslimleri yaparken, onlar İstanbul'un en büyük 9 ilçesinde, 48 mahallesinde çalışmaları durdurmak için uğraştılar. Bizler sadece 2022 yılında 164 bin yeni yuvanın yapımını gerçekleştirirken onlar kentsel dönüşüme karşı hayır kampanyaları, mitingler düzenlediler. Mahkemelerle riskli alan kararlarını iptal ettirdiler."