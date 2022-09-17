Bakan Kurum'dan CHP'li Özgür Özel'e İzmir cevabı: Yönetemediğiniz şehirlerin sorunlarını çözün Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kendisini "İzmirliler senin alnını karışlayacak. Sen İzmir’de muhtar olamazsın" sözleriyle hedef alan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e cevap verdi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kurum, "Mazisi millete karşı durmakla geçenler gayriahlaki bir dille, muhtar göndermesiyle parmak sallıyor. Millet iradesini konuşacak en son kişi sensin Özgür Özel. Millete parmak sallamayı bırakın. Yönetemediğiniz şehirlerin, 25 yıldır kaderine terk ettiğiniz İzmir’in sorunlarını çözün." dedi.

Abone Ol