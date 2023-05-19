Bakan Kurum'dan depremzedelere yönelik hakaretlere tepki

"Biz depremi kesinlikle siyaset üstü görüyoruz ve bu konuda siyaset yapmıyoruz. Gelen her belediyenin talebini Bakanlığımız bünyesinde elimizden geldiği desteği vermeye çalışıyoruz. Örneğin Konya'da, Kayseri'de bu işleri yapabiliyoruz. Aynı anlayışla Ankara, İstanbul, İzmir'den bize gelen talep varsa bu taleplerin hepsini karşılamışızdır. Hepsine ilişkin bir irade ortaya koymuşuzdur. Yani bu işin siyasetini yapmıyoruz ve hiçbir vatandaşımızı da ayırt etmiyoruz. Dili, dini, ırkı, inancı, mezhebi ne olursa olsun biz 21 yıldır bu anlayışla çalıştık. Kimseyi ayrıştırmadık. Kimseyi ötekileştirmedik. 85 milyon vatandaşımıza gitmesi gereken hizmetleri yapmaya çalıştık. Depremden sonra, seçimden sonra siyasi inancından dolayı Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin yaptıklarını gördük hepimiz. Söylemleri gördük. Bizim inancımız mazlumun, ihtiyacı olanın kimliğine, kişiliğine, karakterine, inancına bakmaz. Biz herkese yardım ederiz. Yardım etmeliyiz. Şimdi siz siyasi tercihinden dolayı depremzede kardeşlerimizi dışarıya atmaya çalışıyorsunuz. Ödenek yokluğunu bahane ederek. Olabilir mi böyle bir şey?"