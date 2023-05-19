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Bakan Kurum'dan depremzedelere yönelik hakaretlere tepki

Muhalif seçmenin, 14 Mayıs'ta yapılan seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek veren depremzedelere savurduğu hakaretler gündemdeki yerini koruyor. Skandala tepkiler artarak devam ederken, CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin depremzedeleri sokağa atmaya çalışması da büyük tepki çekmişti. Yaşanan gelişmelere karşı bir tepki de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan geldi. Depremi kesinlikle siyaset üstü gördüklerini belirten Kurum, "Biz herkese yardım ederiz. Yardım etmeliyiz. Şimdi siz siyasi tercihinden dolayı depremzede kardeşlerimizi dışarıya atmaya çalışıyorsunuz. Ödenek yokluğunu bahane ederek. Olabilir mi böyle bir şey?" dedi.

23:09 . 19/05/2023 Cuma
Yeni Şafak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TRT Haber'de katıldığı programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum'un açıklamalarında değindiği önemli bir konu başlıkları ise son dönemde seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek veren depremzedelere yönelik tepkiler ve CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin depremzedeleri konakladıkları otelden çıkarmayı istemesi oldu.



Depremi kesinlikle siyaset üstü gördüklerini belirten Kurum, "Bizim inancımız mazlumun, ihtiyacı olanın kimliğine, kişiliğine, karakterine, inancına bakmaz. Biz herkese yardım ederiz. Yardım etmeliyiz. Şimdi siz siyasi tercihinden dolayı depremzede kardeşlerimizi dışarıya atmaya çalışıyorsunuz. Ödenek yokluğunu bahane ederek. Olabilir mi böyle bir şey?" dedi.

"Ödenek yokluğunu bahane ederek depremzedeleri dışarı atmaya çalıştılar"


Bakan Kurum yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Biz depremi kesinlikle siyaset üstü görüyoruz ve bu konuda siyaset yapmıyoruz. Gelen her belediyenin talebini Bakanlığımız bünyesinde elimizden geldiği desteği vermeye çalışıyoruz. Örneğin Konya'da, Kayseri'de bu işleri yapabiliyoruz. Aynı anlayışla Ankara, İstanbul, İzmir'den bize gelen talep varsa bu taleplerin hepsini karşılamışızdır. Hepsine ilişkin bir irade ortaya koymuşuzdur. Yani bu işin siyasetini yapmıyoruz ve hiçbir vatandaşımızı da ayırt etmiyoruz. Dili, dini, ırkı, inancı, mezhebi ne olursa olsun biz 21 yıldır bu anlayışla çalıştık. Kimseyi ayrıştırmadık. Kimseyi ötekileştirmedik. 85 milyon vatandaşımıza gitmesi gereken hizmetleri yapmaya çalıştık. Depremden sonra, seçimden sonra siyasi inancından dolayı Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin yaptıklarını gördük hepimiz. Söylemleri gördük. Bizim inancımız mazlumun, ihtiyacı olanın kimliğine, kişiliğine, karakterine, inancına bakmaz. Biz herkese yardım ederiz. Yardım etmeliyiz. Şimdi siz siyasi tercihinden dolayı depremzede kardeşlerimizi dışarıya atmaya çalışıyorsunuz. Ödenek yokluğunu bahane ederek. Olabilir mi böyle bir şey?"

#Depremzedeler
#Hakaret
#Tekirdağ
#Bakan Kurum
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