Bakan Kurum'dan 'iklim değişikliği' temasları: Bir dizi ikili görüşme gerçekleştirdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı'nda (COP27) bir dizi ikili görüşme gerçekleştirdi.

Kurum, temasları kapsamında, Slovenya Çevre ve Mekansal Planlama Bakanı Uros Brezan, COP26 Başkanı Alok Sharma, Azerbaycan Ekoloji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Firdovsi Aliyev ve Şehir Planlaması ve Mimarisi Devlet Komitesi Başkanı Anar Guliyev ile bir araya geldi.

Bakan Kurum, Sharma ile görüşmesinde, Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefine ulaşacağını belirterek, Paris Anlaşmasına taraf olduğunu ve bu konuda kararlı adımlar atacaklarını tüm dünyaya ilan ettiklerini söyledi.

COP27'de Ulusal Katkı Beyanını dün açıkladıklarını belirten Kurum, "2015 yılında verilen artıştan yüzde 21 azaltım hedefimizi, 2030 itibarıyla yüzde 41'e çıkartıyoruz." dedi.

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Hazırlanacak İklim Kanunu ile hedefleri adım adım gerçekleştireceklerini vurgulayan Kurum, Türkiye'nin biyoçeşitliliğin korunduğu, özel çevre koruma bölgelerinin artırıldığı bir anlayışla, Cumhuriyetin 100'üncü yılının kutlanacağı 2023'te çevreye yönelik projelerinin hepsini kararlı şekilde hayata geçirmeye devam edeceğini dile getirdi.

Bakan Kurum, şöyle devam etti:

"Şu anda tüm azaltım sektörlerini entegre bir biçimde modelleyen çok az ülkelerden bir tanesiyiz. Konferanstan beklentimize gelecek olursak, kayıp zarar kararlarının açıklanması ve bu çerçevede finans çatısının da ortaya konması gerektiğini düşünüyoruz. Kayıp-zarar konusundaki finans desteğinin de güncellenmiş anlayışla yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Az gelişmiş ülkelerin bunları tek başına ortadan kaldırmaya güçleri yetmez. Gelişmekte ve az gelişmiş ülkeler için belli oranlar belirlenerek, finans desteği verilebilir. Sözleşmelerde Ek-1 ve Ek-2 ile finans desteği verilecek ülkeler yer alıyor. Konferanstan en büyük beklentimiz bu şekilde. Söyleyip yapamayacağımız bir taahhüt olmasın istiyoruz. Hedeflerimize ulaşacağız ve azaltım hedefiyle yolumuza devam edeceğiz. Gelişmiş ülkelere baktığımızda mutlak azaltım yapmalarına rağmen hala bizim emisyonumuzun 1,5-2 kat üzerinde emisyon gerçekleştiriyorlar. İklim Kanunu önemli, çünkü bu konudaki sürekliliği sağlamış olacağız."

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Kurum, uzun dönemde iklim stratejisini ortaya koyacaklarını ve Ulusal İklim Değişikliği Eylem Planını da çıkaracaklarını kaydetti.

2053 hedeflerine ilişkin başta enerji, sanayi ve ulaştırma sektörü olmak üzere tüm sektörler için master planlar yapacaklarını belirten Kurum, "2025 yılında Ulusal Katkı Beyanımızı yeniden güncelleyeceğiz." diye konuştu.

Alok Sharma da Birleşik Krallık adına müzakerelere katıldığını ama yeni hükümet geldiğinde görevinin sona ereceğini belirterek, Türkiye'nin aldığı kararları ileteceğini söyledi.

Bakan Kurum'un Brezan, Guliyev ve Aliyev ile görüşmeleri basına kapalı gerçekleşti.

Guliyev ve Aliyev ile yapılan görüşmede şehir planlaması, çevre ve altyapı yatırımları ele alındı.