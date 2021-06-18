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POLİTİKA

Bakan Kurum'dan müsilaj temizliği açıklaması: 8 işletmeye kapatma cezası verdik

Marmara Denizi’ndeki müsilaj temizleme çalışmalarıyla ilgili son bilgileri paylaşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Toplamda 3850 metreküp müsilajı temizledik. 8 işletmeye kapatma cezası verdik.

12,5 milyon lira idari para cezası kesildi" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Kurumdan müsilaj temizliği açıklaması: 8 işletmeye kapatma cezası verdik
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, müsilaj temizleme çalışmalarına ilişkin açıklamada bulundu.

3 bin 580 metreküp müsilaj temizlendi

Marmara’nın kirletilmesine müsaade etmeyeceklerini belirten Kurum, "255 noktada müsilaj toplanıyor. Şu ana kadar da 3 bin 580 metreküp müsilaj temizlendi. 1550 arkadaşımız çalışıyor" dedi.

12,5 milyon lira para cezası

Kirliliğe sebep olan işletmelere de değinen Kurum, "Bugüne kadar denizi kirlettikleri belirlenen işletmelerle ilgili 4 bin 41 denetim yapıldı. 8 işletmeye kapatma cezası verildi. 12,5 milyon lira idari para cezası kesildi. Bu işletmelerden 3’ü Yalova’da, 3’ü Balıkesir’de ve 2’si Tekirdağ’da" ifadelerini kullandı.

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