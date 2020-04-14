Gündem Bakan Kurumdan Salda Gölündeki görüntüye tepki Koruma eksenli projemizi kesinlikle yansıtmıyor
POLİTİKA

Bakan Kurum'dan Salda Gölü'ndeki görüntüye tepki: Koruma eksenli projemizi kesinlikle yansıtmıyor

Bakan Kurum'dan Salda Gölü'ndeki görüntüye tepki: Koruma eksenli projemizi kesinlikle yansıtmıyor

Çevre ve Şehirclik Bakanı Murat Kurum, Salda Gölü ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, "Salda Gölü ile ilgili olarak sosyal medyada bizlerin de asla kabul etmeyeceği görüntülerle ilgili, gerekli soruşturmayı başlattık" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Murat Kurum
Murat Kurum

Çevre ve Şehirclik Bakanı Murat Kurum, kendi Twitter hesabından Salda Gölü ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kurum, "Salda Gölü ile ilgili olarak sosyal medyada bizlerin de asla kabul etmeyeceği görüntülerle ilgili, gerekli soruşturmayı başlattık" ifadelerini kullandı.

"Salda Gölü bizim kalbimiz, en değerli varlıklarımızdan bir tanesidir. Salda Gölü ile ilgili olarak sosyal medyada bizlerin de asla kabul etmeyeceği görüntülerle ilgili, gerekli soruşturmayı başlattık. Salda geleceğe en doğal haliyle ulaşacak. Milletimiz müsterih olsun" diyen Kurum, şunları söyledi:

  • "Usulsüz vusul olmaz. Usul asıl kadar önemlidir. Salda’yı koruyacak olan projenin kendisi kadar, uygulama usulü de çevreci olmalıdır. Bu nedenle işçilerimizden peyzaj ekiplerimize kadar herkes çok daha dikkatli olacak. En küçük hoyratlığa dahi müsaade etmeyeceğiz."

Kurum, "Yüklenici firmaya, projede yer almayan bir uygulama yaptığı için gerekli cezalar verilmiştir. Ayrıca, müşavir firma ve sorumlu personeller ile ilgili soruşturma başlatılmıştır. Sorumluluğu kesinleşen personeller görevlerinden uzaklaştırılmıştır" dedi.

Kurum sözlerini şöyle sürdürdü:

  • "Paylaşılan olumsuz görüntüler, Salda Gölü’nü koruma eksenli projemizi kesinlikle yansıtmamaktadır. Bizim projemiz, bembeyaz kumsallarıyla, turkuaz rengiyle, Salda’yı gelecek nesillere en güzel şekilde koruyarak aktarma projesidir.
  • İlk etapta; Salda’da plansız, çarpık yapılaşmaya, gölün bilinçsizce kullanımına son verdik. Gölün hemen kıyısına otomobil girişini yasakladık, gölü kamp ve karavan görüntülerinden kurtardık, biriken çöp yığınlarını ortadan kaldırdık.
  • Bilim adamlarımızla birlikte çalışarak projemizde gölden 800 metre mesafede sökülür takılır, doğayla uyumlu ahşap malzeme kullanıyoruz. Bu yapıların dışında herhangi bir yapılaşmaya müsaade etmiyoruz. Bir gram çimento, bir gram asfalt dökülmeyecek, tek bir çivi dahi çakılmayacak.
  • Doğa koruma hassasiyetimizi en üst düzeyde tutmak adına, Salda Gölü Proje Alanı'na 7 gün 24 saat esasına göre çalışan kamera sistemi kuracağız. Böylelikle dileyen vatandaşlarımız, istedikleri her an projemizi internet ortamında izleyebilecekler."

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