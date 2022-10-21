Gündem Bakan Kurumdan vatandaşlara çağrı 25 Ekimde tarihi bir gün yaşayacağız
POLİTİKA

Bakan Kurum'dan vatandaşlara çağrı: 25 Ekim’de tarihi bir gün yaşayacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından TOKİ sosyal konut projesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Bakan Kurumdan vatandaşlara çağrı: 25 Ekim’de tarihi bir gün yaşayacağız
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu.

'TARİHİ BİR GÜN OLACAK'

Bakan Kurum açıklamasında şu ifadeleri kullandı: 25 Ekim’de tarihi bir gün yaşayacağız. Cumhurbaşkanımızla İlk Evim İlk İş Yerim projemizde 17 ilimizde 5 BİN 615 konutun ilk temellerini atıyoruz. Tüm hemşerilerimizi Başkentimize bekliyoruz. Bu heyecanı hep birlikte yaşayalım."

"İlk Evim İlk İş Yerim" tanıtım tırı Yozgat’ta vatandaşlarla buluştu
GÜNDEM
"İlk Evim İlk İş Yerim" tanıtım tırı Yozgat’ta vatandaşlarla buluştu

TOKİ projesinde doğru bilinen yanlışlar: Bakanlık tek tek açıkladı
FOTOĞRAF 11
Title
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, \"İlk Evim İlk İş Yerim\" projesiyle ilgili kamuoyunda yanlış olarak ifade edilen ve bilgi kirliliğine yol açan doğru bilinen yanlışları tek tek açıkladı. Bakanlığın, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada \"İlk Evim İlk İş Yerim Projesine Dair 10 Doğru 10 Yanlış\" başlığı altındaki açıklaması şöyle:
Title
1. İlk Evim İlk İş Yerim projesine başvuruda toplanan başvuru ücreti iade edilmeyecek. YANLIŞ

DOĞRUSU: Kurada adı çıkmayan vatandaşlar, kuradan 5 gün sonra Ziraat Bankası şubesine giderek, yatırdıkları başvuru ücretinin iadesini alabilir.
Title
2. Arsası olan konuta başvuramaz. YANLIŞ

DOĞRUSU: Bağımsız ve tam hisseli olmadığı sürece başvurulabilir, tarla olması da engel teşkil etmez.
Title
3. Hem konut hem arsa başvurusu yapabilirim. YANLIŞ

DOĞRUSU: Konut arsası, vatandaşların kendi konutlarını istedikleri gibi yapabilmeleri için planlanmış bir proje olduğundan konuta başvurudan bir farkı olmamaktadır. Bir haneden ya konuta ya da konut arsasına başvuru yapılabilir.
Title
4. 18 yaşını geçmiş iki kardeş başvuramaz. YANLIŞ

DOĞRUSU: İlk Evim İlk İş Yerim projesinde 18-30 yaş arası gençlere yüzde 20 kontenjan tanındı. Gençlerimiz aynı hanede de olsa başvuru yapabilir.
Title
5. Şehit yakınları-gazilere de hane geliri ve yaş sınır var. YANLIŞ

DOĞRUSU: Şehit yakınları ve gazilerimizde herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.
Title
6. TOKİ evlerinin inşaatı 2 yıldan fazla sürecek. YANLIŞ

DOĞRUSU: Bugüne kadar tam 1 milyon 170 bin konut inşa eden TOKİ tecrübesiyle ilk temel ekim ayında atılacak, 2 yıl içinde anahtar teslimi yapılacak.
Title
7. Yapılacak artışlarla taksitleri ödemek zorlaşacak. YANLIŞ

DOĞRUSU: TOKİ taksitlerinde memur artış fiyatları tavan fiyattır. Bugüne kadar TOKİ taksitleri memur maaş artışlarını hiçbir zaman geçmedi, aksine memur maaş artışının altında tutuluyor. Bunun örnekleri geçmiş yıllarda mevcut. Son 4 yılda TOKİ taksit artışı, hep memur maaş artışının altında oldu. Ayrıca TOKİ’nin yıllık indirim kampanyaları da vatandaşa ödeme kolaylığı sunuyor.
Title
8. TOKİ evlerini yabancılar da alabilecek. YANLIŞ

DOĞRUSU:TOKİ projelerine ilk başvuru şartı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. TC vatandaşı olamayan başvuru yapamaz.
Title
9. TOKİ konutları yapılmadığı ya da geç yapıldığı için bugüne kadar TOKİ’ye 52 bin dava açıldı. YANLIŞ

DOĞRUSU: Son iki yılda TOKİ’ye sadece bir dava açıldı.
Title
10. TOKİ’den alınan sosyal konutlar satılabilir. YANLIŞ

DOĞRUSU: TOKİ konutlarında borç bitmeden devir hakkı yok.
TOKİ projesinde doğru bilinen yanlışlar: Bakanlık tek tek açıkladı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesiyle ilgili "İlk Evim İlk İş Yerim projesine dair 10 doğru 10 yanlış" başlığı altında bir paylaşımda bulunuldu. İşte TOKİ projesiyle ilgili doğru bilinen yanlışlar.
Güneş tutulması depremin habercisi mi?

Güneş tutulması
depremin habercisi mi?

​'Büyük Marmara depreminin en büyük habercisiydi.'
Kazanın ardından ilk görüntü

Kazanın ardından ilk görüntü

Aliyev'den Binali Yıldırım'a 'geçmiş olsun' ziyareti.
KPSS sonuçları açıklandı

​Milyonlarca aday merakla bekliyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kimyasal silah' iftiralarına sert yanıt.

Erdoğan: Şimdi yeni bir adım atıyoruz.

​Yeni varyantlara uyarlanabilir

​Ekim ayında yüzde 5,3'lük artış var.

Yerli ve milli imkanlarla yapıldı.

Gaz ölçüm verileri ortaya çıktı.

​Kimyasal dediler 'sis makinası' çıktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.