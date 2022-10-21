Bakan Kurum'dan vatandaşlara çağrı: 25 Ekim’de tarihi bir gün yaşayacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı
Murat Kurum sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu. 'TARİHİ BİR GÜN OLACAK'
Bakan Kurum açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
25 Ekim’de tarihi bir gün yaşayacağız. Cumhurbaşkanımızla İlk Evim İlk İş Yerim projemizde 17 ilimizde 5 BİN 615 konutun ilk temellerini atıyoruz. Tüm hemşerilerimizi Başkentimize bekliyoruz. Bu heyecanı hep birlikte yaşayalım."
GÜNDEM
"İlk Evim İlk İş Yerim" tanıtım tırı Yozgat’ta vatandaşlarla buluştu
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, \"İlk Evim İlk İş Yerim\" projesiyle ilgili kamuoyunda yanlış olarak ifade edilen ve bilgi kirliliğine yol açan doğru bilinen yanlışları tek tek açıkladı. Bakanlığın, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada \"İlk Evim İlk İş Yerim Projesine Dair 10 Doğru 10 Yanlış\" başlığı altındaki açıklaması şöyle:
1. İlk Evim İlk İş Yerim projesine başvuruda toplanan başvuru ücreti iade edilmeyecek. YANLIŞ
DOĞRUSU: Kurada adı çıkmayan vatandaşlar, kuradan 5 gün sonra Ziraat Bankası şubesine giderek, yatırdıkları başvuru ücretinin iadesini alabilir.
2. Arsası olan konuta başvuramaz. YANLIŞ
DOĞRUSU: Bağımsız ve tam hisseli olmadığı sürece başvurulabilir, tarla olması da engel teşkil etmez.
3. Hem konut hem arsa başvurusu yapabilirim. YANLIŞ
DOĞRUSU: Konut arsası, vatandaşların kendi konutlarını istedikleri gibi yapabilmeleri için planlanmış bir proje olduğundan konuta başvurudan bir farkı olmamaktadır. Bir haneden ya konuta ya da konut arsasına başvuru yapılabilir.
4. 18 yaşını geçmiş iki kardeş başvuramaz. YANLIŞ
DOĞRUSU: İlk Evim İlk İş Yerim projesinde 18-30 yaş arası gençlere yüzde 20 kontenjan tanındı. Gençlerimiz aynı hanede de olsa başvuru yapabilir.
5. Şehit yakınları-gazilere de hane geliri ve yaş sınır var. YANLIŞ
DOĞRUSU: Şehit yakınları ve gazilerimizde herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.
6. TOKİ evlerinin inşaatı 2 yıldan fazla sürecek. YANLIŞ
DOĞRUSU: Bugüne kadar tam 1 milyon 170 bin konut inşa eden TOKİ tecrübesiyle ilk temel ekim ayında atılacak, 2 yıl içinde anahtar teslimi yapılacak.
7. Yapılacak artışlarla taksitleri ödemek zorlaşacak. YANLIŞ
DOĞRUSU: TOKİ taksitlerinde memur artış fiyatları tavan fiyattır. Bugüne kadar TOKİ taksitleri memur maaş artışlarını hiçbir zaman geçmedi, aksine memur maaş artışının altında tutuluyor. Bunun örnekleri geçmiş yıllarda mevcut. Son 4 yılda TOKİ taksit artışı, hep memur maaş artışının altında oldu. Ayrıca TOKİ’nin yıllık indirim kampanyaları da vatandaşa ödeme kolaylığı sunuyor.
8. TOKİ evlerini yabancılar da alabilecek. YANLIŞ
DOĞRUSU:TOKİ projelerine ilk başvuru şartı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. TC vatandaşı olamayan başvuru yapamaz.
9. TOKİ konutları yapılmadığı ya da geç yapıldığı için bugüne kadar TOKİ’ye 52 bin dava açıldı. YANLIŞ
DOĞRUSU: Son iki yılda TOKİ’ye sadece bir dava açıldı.
10. TOKİ’den alınan sosyal konutlar satılabilir. YANLIŞ
DOĞRUSU: TOKİ konutlarında borç bitmeden devir hakkı yok.
TOKİ projesinde doğru bilinen yanlışlar: Bakanlık tek tek açıkladı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesiyle ilgili "İlk Evim İlk İş Yerim projesine dair 10 doğru 10 yanlış" başlığı altında bir paylaşımda bulunuldu. İşte TOKİ projesiyle ilgili doğru bilinen yanlışlar.