Gündem Bakan Mahmut Özer açıkladı 5 yaştaki okullaşma oranı, yüzde 93lere yükseldi
EĞİTİM

Bakan Mahmut Özer açıkladı: 5 yaştaki okullaşma oranı, yüzde 93'lere yükseldi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ankara'da Ersin Nazif Gürdoğan Anadolu Lisesi’nin açılışını yaptı. Özer, "5 yaştaki okullaşma oranları, yüzde 11'lerden yüzde 93'lere geldi" dedi.

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Haber Merkezi DHA
Bakan Mahmut Özer açıkladı: 5 yaştaki okullaşma oranı, yüzde 93lere yükseldi
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer

Ankara'nın Sincan ilçesine yapılan Anadolu lisesine; gazeteci, yazar ve öğretim görevlisi Ersin Nazif Gürdoğan'ın adı verildi.

Lise, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ve Ersin Nazif Gürdoğan'ın katıldığı törenle hizmete açıldı.

Burada konuşan Bakan Özer, okula adı verilen Ersin Nazif Gürdoğan'ın sadece mühendis ya da öğretim üyesi olarak değil aynı zamanda Türkiye'nin kalkınmasında; kapitalist rekabet sistemi yerine daha barışçıl, insani, doğaya saygılı büyüme konusunda yol gösterici olarak önemli hizmetler yaptığını söyledi.

"Neşet Ertaş Köy Yaşam Merkezi açacağız"

Bakan Özer, ölümünün 10'uncu yıl dönümü nedeniyle halk ozanı Neşet Ertaş'ı da anarak, "Ekim ayı içinde Kırşehir'de Neşet Ertaş'ın köyünde bir Neşet Ertaş Köy Yaşam Merkezi açacağız. Hazırlıklar tamamlandı. Onun da müjdesini bu vesileyle buradan vermek isterim." dedi.

Son 20 yılın, Türkiye'nin beşeri sermayesini geliştirmek için kritik döneme tekabül ettiğini söyleyen Bakan Özer, bu dönemde başörtüsü yasağı, katsayı uygulaması gibi eğitimin önündeki antidemokratik engellerin kaldırıldığını dile getirdi.

"5 yaştaki okullaşma oranı, yüzde 93'lere geldi"

Son 20 yılın okullaşma oranlarını artırmak için devasa yatırımların yapıldığı dönem de olduğunu söyleyen Bakan Özer, şunları kaydetti:

"2000'li yıllarla, 2022'yi karşılaştırdığınız zaman rakamlarda çok ciddi bir artışın olduğunu görüyoruz. Son 20 yılda bu memleketin evlatlarının mümkünse tamamının kendisine yer bulabildiği bir eğitim sistemi inşa edildi. 5 yaştaki okullaşma oranları yüzde 11'lerden yüzde 93'lere geldi. Ortaöğretimde çağ nüfusunun yüzde 44'ü liselerde yer bulabilirken bu rakam bugünlerde yüzde 90'lara geldi. Düşünün; 300 binlik sayılarda dersliğimiz varken bugün 857 bin, 900 bin derslikten bahsediyoruz. 19 milyon öğrenci, 1,2 milyon öğretmenin olduğu devasa bir sistem. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılına çok daha donanımlı bir şekilde hazırlandık. 153 milyon ders kitabı ücretsiz olarak öğrencilerimize ulaştırıldı. Bu sene Sayın Cumhurbaşkanı'mızın açıkladığı gibi ilk kez yardımcı kaynaklarla ilgili ciddi bir adım atarak 136 milyon yardımcı kaynağı öğrencilerimize ücretsiz ulaştırdık ve yardımcı kaynak problemini de çözmüş olduk. İnşallah, ekim ayında bu 136 milyona 20 milyon daha ilave edeceğiz ve 156 milyon yardımcı kaynakla eğitim öğretime devam edeceğiz. Bu kez dağıtılan yardımcı kaynaklar, ders kitabını geçmiş olacak."

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