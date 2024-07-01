Bakan Mehmet Özhaseki görevinden istifa etti

3 Haziran 2023 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni kabinede Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak görevlendirilen Mehmet Özhaseki, sağlık sorunları nedeniyle görevinden affını istedi.

"Ülkem için hayırlı olan her işe desteğim elbette sürecektir"

"Üstlendiğim bu kutlu görevi sağlık sorunlarım sebebiyle kendi dileğimle bırakmak istediğimi Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettim." diyen Bakan Özhaseki, "Ülkem için hayırlı olan her işe desteğim elbette sürecektir. Milletimizden haklarını helal etmelerini hususiyle dilerim. Sayın Cumhurbaşkanımıza, göstermiş olduğu güven ve teveccühleri münasebetiyle şükranlarımı arz ediyorum " ifadelerini kullandı.

Bakan Özhaseki'nin sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle:

"Aziz milletimiz,

Uzun zaman önce; 1994 yılında Kayserili hemşehrilerimizin yoğun talebi üzerine, belediye başkanı olarak hizmet kervanına katılmıştım. Türkiye’nin zor yıllarıydı o dönemler. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı olarak devam eden bu yolculukta doğduğum şehre hizmet etmekten, her bir köşesine emek verip iz bırakmaktan derin bir manevi haz duydum.

İlerleyen yıllarda çok farklı alanlarda memleket hizmetinde görev almak kader yazgımız oldu. Önce Kayseri Milletvekili sonrasında AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı ardından da Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak güzel Türkiye’mize hizmet ettim. Bu hizmet süresi boyunca Sayın Cumhurbaşkanımızla yol yürümek her daim bizim için bir onur vesilesi olmuştur.

Ülkemizin başına gelen en büyük doğal afette yaraları sarmak ve yıkılan şehirlerimizi imar etmek için tarihi bir sorumluk üstlendim. Hamdolsun; geldiğimiz noktada işlerin çözümünde önemli bir mesafe alınmış oldu. Yol netleşti, yapılacak inşa ve ihya faaliyetleri adım adım belirlendi.

Bugün ise; üstlendiğim bu kutlu görevi sağlık sorunlarım sebebiyle kendi dileğimle bırakmak istediğimi Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettim.

Aldığım görevler boyunca gece gündüz çalışarak, hiçbir dünyevi hesabın içinde olmadan Hakk’ın rızasını temin etmeyi yegane gaye edinerek çalıştım. Vicdan terazisine uygun düşmeyen bir tutum içinde olmamaya ayrı bir özen gösterdim. Ne kendimin ne de çocuklarımın boğazından haram bir lokma geçmemesine yönelik hassasiyetimi hep diri tuttum.

Bundan sonraki dönemde kuracağımız aile vakfında sağlığım elverdiğince hizmet vermeye devam edeceğim. Ülkem için hayırlı olan her işe desteğim elbette sürecektir.

Milletimizden haklarını helal etmelerini hususiyle dilerim. Sayın Cumhurbaşkanımıza, göstermiş olduğu güven ve teveccühleri münasebetiyle şükranlarımı arz ediyorum."

Aziz milletimiz,



Uzun zaman önce; 1994 yılında Kayserili hemşehrilerimizin yoğun talebi üzerine, belediye başkanı olarak hizmet kervanına katılmıştım. Türkiye’nin zor yıllarıydı o dönemler. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı olarak devam eden bu yolculukta doğduğum şehre hizmet… — Mehmet Özhaseki (@mehmetozhaseki) July 1, 2024

Mehmet Özhaseki kimdir?

Mehmet Özhaseki, 25 Mayıs 1957 tarihinde Kayseri'de Kemal ve Şükran Özhaseki çiftinin çocuğu olarak doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kayseri'de tamamlamasının ardından Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümü'nü kazandı.

Fakat o günkü siyasi şartlar ve öğrenci olayları sebebiyle buradaki eğitimini yarıda bırakmak zorunda kaldı ve ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.1974 yılında Karakebap olan soyadını değiştirerek Özhaseki yaptı. 1982 yılında Neşe Özhaseki ile evlendi.

Mezun oluşunun ardından tekstil üzerine iş yapan aile şirketinin başına geçti ve 1994 yılına kadar Tekstil ticareti ile uğraştı. 1980 sonrasında 10 yıl kadar sosyal amaçlı vakıf ve derneklerin kuruluşunda görev aldı. Kayseri’de ilk aşevi faaliyeti, öğrencilere karşılıksız burslar ve kış aylarında yakacak fonu gibi faaliyetlerin içinde yer aldı.

Mehmet Özhaseki Siyasi kariyeri

Özhaseki, 1994 Türkiye yerel seçimlerinde Melikgazi Belediye Başkanlığı görevine seçildi. Kayserispor ve Kayseri Erciyesspor eski Onursal Başkanıdır. Okan Üniversitesi Danışma Kurulu üyesidir.

Mehmet Özhaseki Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı

23 Haziran 1998 tarihinde Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na belediye meclisi üyeleri tarafından son 11 ayı doldurması için seçildi. 18 Nisan 1999 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) milletvekili adayı olabilmek amacıyla 10 Şubat 2015 tarihinde görevinden istifa etti.

Mehmet Özhaseki'nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı dönemi

13 Eylül 2015 tarihinde AK Parti yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcılığı görevine başladı. Haziran 2015 Türkiye genel seçimlerinde AK Parti Kayseri milletvekili olarak meclise girdi. Ancak seçimden sonra 45 gün içerisinde hükûmet kurulamadığı için Cumhurbaşkanının anayasal yetkisini kullanmasıyla tekrar seçimlere gidildi.

Kasım 2015 Türkiye genel seçimlerinde yeniden AK Parti Kayseri milletvekili olarak meclise girdi. Binali Yıldırım tarafından 24 Mayıs 2016 tarihinde kurulan 65. Türkiye Hükûmeti'nde Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 Haziran 2023 tarihinde açıkladığı bakanlar kurulu listesinde yer alarak yeni Çevre ve Şehircilik Bakanı oldu.

Mehmet Özhaseki, 3 Haziran 2023 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni kabinede Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak görevlendirildi.







