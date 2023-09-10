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Bakan Mehmet Özhaseki Suudi Arabistanlı mevkidaşıyla görüştü: Gündemde akıllı şehirler ve sağlam konut üretimi vardı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Riyad'da, Suudi Arabistan Belediye, Kırsal İşler ve Konut Bakanı Macid el-Hukayl ile görüştü. İkili ve heyetler arası yapılan görüşmede, Türkiye'de insan odaklı şehircilik anlayışıyla hayata geçirilen akıllı şehirler konsepti ile çağdaş, güvenli ve sağlam konut üretiminin önemi vurgulandı.

20:21 . 10/09/2023 Pazar
AA
Bakan Özhaseki, Suudi Arabistan Belediye, Kırsal İşler ve Konut Bakanı ile görüştü.

Bakan Özhaseki, Suudi Arabistan Belediye, Kırsal İşler ve Konut Bakanı ile görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "Geleceğin Şehirleri Zirvesi" için Suudi Arabistan'a giden Özhaseki, başkent Riyad'da, Suudi Arabistan Belediye, Kırsal İşler ve Konut Bakanı Macid el-Hukayl'ın davetlisi olarak Cityscape Global 2023 Emlak, Gayrimenkul, Yatırım Sektörü Fuarı'na katıldı.

Fuarı gezen ve Türk firmalarının stantlarını ziyaret ederek bilgi alan Özhaseki, fuarda Bakan Macid el-Hukayl​​​​​​​ ile de bir araya geldi.

Gündemde akıllı şehirler ve sağlam konut üretimi vardı

İkili ve heyetler arası yapılan görüşmede, Türkiye'de insan odaklı şehircilik anlayışıyla hayata geçirilen akıllı şehirler konsepti ile çağdaş, güvenli ve sağlam konut üretiminin önemi vurgulandı.

"Akıllı şehir uygulamaları olmak üzere işbirliği alanlarımızı belirledik"

Bakan Özhaseki, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada da şunları kaydetti:

"Görüşmede, ülkemizde insan odaklı bir şehircilik anlayışıyla hayata geçirdiğimiz akıllı şehirler konsepti ile çağdaş, güvenli ve sağlam konut üretiminin önemini vurguladık. Sayın Bakan ile birlikte başta akıllı şehir uygulamaları olmak üzere işbirliği alanlarımızı belirledik. Türkiye olarak şehircilik anlamında her türlü bilgi ve birikimimizi, dost ve kardeş Suudi Arabistan ile paylaşmaya hazır olduğumuzu bir kez daha ifade ettik."



#Mehmet Özhaseki
#Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
#Suudi Arabistan
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