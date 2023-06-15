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Bakan Mehmet Özhaseki'den deprem bölgesine ziyaret

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, yarın Malatya ve Kahramanmaraş'ı, 17 Haziran'da ise Hatay'ı ziyaret edecek. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, göreve gelmesinin ardından ilk saha ziyaretini geçen hafta depremden etkilenen Adıyaman'a gerçekleştiren Özhaseki, kalıcı konutların bir an önce bitirilmesi için deprem bölgesindeki çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Özhaseki, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda deprem konutlarının inşasını hızlandırılacak yeni formüle ilişkin bilgi verdi.

17:17 . 15/06/2023 الخميس
AA
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki

Özhaseki bu kapsamda bakanlık yetkilileriyle yarın Malatya ve Kahramanmaraş'a, 17 Haziran'da ise Hatay'a giderek, bir dizi inceleme ve ziyarette bulunacak.
Göreve atandığında deprem bölgesindeki çalışmalardan hiçbir zaman el çekilmeyeceği mesajını veren Özhaseki, "Deprem bölgesi için üzerinde çalıştığımız yeni formüller var, o formüller devreye girdiğinde depremzede kardeşlerimizin evlerini çok daha kısa sürede vereceğiz." açıklamasında bulunmuştu.

Bakan Mehmet Özhaseki, dün gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a deprem konutlarının inşasını hızlandırılacak yeni formüle ilişkin bilgi verdi.



#Mehmet Özhaseki
#deprem bölgesi
#Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki
#yeni formül
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