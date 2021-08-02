Gündem Bakan Mevlüt Çavuşoğlundan Muhittin Böceke tepki Türkiyeyi panikletmesi doğru değil kendisine hiç yakışmadı
POLİTİKA

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Muhittin Böcek'e tepki: Türkiye'yi panikletmesi doğru değil kendisine hiç yakışmadı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı CHP'li Muhittin Böcek'in "İnsanlar yanıyor" açıklamasına tepki gösterdi. Bakan Çavuşoğlu, "Muhittin Bey'e hiç yakışmadı. Sitemimi de kendisine arayıp ilettim. Türkiye'yi panikletmesi doğru olmadı." dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Mevlüt Çavuşoğlundan Muhittin Böceke tepki: Türkiyeyi panikletmesi doğru değil kendisine hiç yakışmadı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Türkiye günlerdir Antalya ve Muğla başta olmak üzere birçok şehirde çıkan orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

Yangınlardan en çok etkilenen kentlerin başını çeken Antalya'da, mücadele hem havadan hem de karadan sürüyor.

Söz konusu gelişmelere ilişkin bir video paylaşım yapan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, havadan uçak ve helikopterlerin yangına müdahale ettiği Gündoğmuş Köyü'nde, herhangi bir çalışma olmadığını ima ederek, "İnsanlar yanıyor" dedi.

Bakan Çavuşoğlu'ndan Muhittin Böcek'e tepki: Türkiye'yi panikletmesi doğru değil
OYNAT 02:22
Bakan Çavuşoğlu'ndan Muhittin Böcek'e tepki: Türkiye'yi panikletmesi doğru değil
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı CHP'li Muhittin Böcek'in 'İnsanlar yanıyor' açıklamasına tepki gösterdi. Bakan Çavuşoğlu, 'Muhittin Bey'e hiç yakışmadı. Sitemimi de kendisine arayıp ilettim. Türkiye'yi panikletmesi doğru olmadı.' dedi.

Bakan Çavuşoğlu'ndan Böcek'e: Türkiye'yi panikletmesi doğru değil, Muhittin Bey'e hiç yakışmadı

Vatandaşların çektiği videolar, Böcek'in yalanlarken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan da CHP'li başkana tepki geldi.

Bakan Çavuşoğlu, "Tabi büyükşehir belediye başkanının ilgi göstermesi normal. Panik yaratması doğru değil. Yangının şehre inmesi de doğal. Yangını söndürmeye çalışırken insanları nasıl tahliye edeceğimizi konuştuk. Muhittin Bey'e hiç yakışmadı. Beni hiç aramadı. Kendisine de sitem ettim. Türkiye'yi panikletmesi doğru olmadı." şeklinde konuştu.

Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek uçak ve helikopterlerin söndürme çalışmaları sürerken 'insanlar yanıyor uçak gönderin' videosu çekti
OYNAT 00:33
Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek uçak ve helikopterlerin söndürme çalışmaları sürerken 'insanlar yanıyor uçak gönderin' videosu çekti
Antalya'nın pek çok noktasında çıkan yangınlarla mücadele hem havadan hem de karadan ekiplerin müdahalesiyle sürüyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, havadan uçak ve helikopterlerin yangına müdahale ettiği Gündoğmuş Köyü'nde video çekti. Bölgede uçak ve helikopter olmadığını ima eden Böcek 'İnsanlar yanıyor' dedi. Köyden vatandaşın çektiği videolarda ise uçak ve helikopterlerin yangına müdahale anı açıkça görülüyor.
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"Yalan haber ve fitne yangınla mücadele edenleri yaralıyor."

​Bakan Çavuşoğlu'ndan Muhittin Böcek'e tepki.

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