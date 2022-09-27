Gündem Bakan Muş Son yılların en büyük kaçak alkol operasyonu gerçekleştirildi
MERSİN

Bakan Muş: Son yılların en büyük kaçak alkol operasyonu gerçekleştirildi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş yaptığı açıklamada, "Ticaret Bakanlığımıza bağlı Gümrük Muhafaza Ekiplerince Mersin'de yapılan operasyonda son yılların en büyük alkollü içki yakalaması gerçekleştirildi. Toplam 86 Bin 245 şişe kaçak alkollü içkiye el konuldu." dedi.

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Haber Merkezi DHA
Bakan Muş: Son yılların en büyük kaçak alkol operasyonu gerçekleştirildi​
Ticaret Bakanı Mehmet Muş

Ticaret Bakanı Muş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Mersin'de gerçekleştirilen kaçak içki operasyonuna ilişkin bilgi verdi.

Bakanlığına bağlı gümrük muhafaza ekiplerince Mersin'de yapılan operasyonda son yılların en büyük kaçak alkollü içki yakalamasının gerçekleştirildiğini belirten Muş, "Toplam 86 bin 245 şişe kaçak alkollü içkiye el konuldu. Başarılı operasyondan ötürü gümrük muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.


Mersin’de polis noktasına hain saldırı: İkinci tuzak bomba imha edildi
FOTOĞRAF 15
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Hain saldırı Mersin'in Mezitli ilçesine bağlı Tece Mahallesi’ndeki Tece Polisevi’nde meydana geldi.
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22.45 sıralarında 2 araç içerisinde Tece Polisevi Nizamiye Nöbet Kulübesine uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.
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Ekiplerinde karşılık vermesi üzerine çıkan çatışma sonucu bombalı araçla saldırı gerçekleştirildi.
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Çıkan çatışma sonucu bir polis şehit olurken bir polis de yaralandı.
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te yandan patlama bölgesinde çanta içerisinde ikinci bir düzenek daha bulundu.
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Bomba İmha Polisleri, düzeneği kontrollü şekilde patlattı.
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Mersin’de polis noktasına hain saldırı: İkinci tuzak bomba imha edildi
Mersin'de Tece Polisevi'ne önce uzun namlulu silahlarla ateş açılmasının ardından bombalı araçla yapılan saldırı sonucu bir polis şehit olurken bölgede çanta içerisinde ikinci bir düzenek daha bulundu. Bomba İmha Polisleri, düzeneği kontrollü şekilde patlattı.

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