Ekonomi Bakan Kurum açıkladı Orta gelir grubu için yeni konut kampanyası geliyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Kurum açıkladı: Orta gelir grubu için yeni konut kampanyası geliyor

TOKİ'nin 250 bin sosyal konut kampanyasının ardından bu kez orta gelir grubu için yeni konut kampanyası geliyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Hazine Bakanlığı ile faiz konusunda çalışmamız var, indirimi ve taksidi de çalışıyoruz. Kampanyayı ekim ayı içinde açıklayacağız." dedi.

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Haber Merkezi Diğer
Bakan Kurum açıkladı: Orta gelir grubu için yeni konut kampanyası geliyor
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olarak duyurulan ‘İlk Evim İlk İş Yerim’ isimli dev sosyal konut projesine yönelik yoğun başvuru süreci devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünkü Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, başvuru sayısının 5 milyona dayandığını duyurmuştu. Başvuru süreci devam ederken, bu kez de orta gelirli grup için müjde geldi.

'EKİM AYI İÇİNDE AÇIKLAYACAĞIZ'

A Para'nın haberine göre; Orta gelir grubu için sosyal konut projesi geliyor. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Orta gelir grubu için de konut kampanyası yapılacak. Çalışmalarda sona yaklaştık. Ekim ayı içerisinde bu kampanyanın detaylarını duyuracağız" ifadelerini kullandı.

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  • Daha önce Emlak Konut Kampanyası olarak açıklanan orta gelir grubu sosyal konut kampanyasında kapsam genişliyor. Bakan Kurum, "GYODER'le, İMDER'le, Türkiye Müteahhitler Birliği ile, Anadolu'da diğer müteahhitlerle görüşüyoruz. Bunun kapsamını genişleteceğiz" dedi.

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