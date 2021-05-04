Bakan Muş sosyal medyada dolaşıma sokulan "Devlet 4 liralık destek ödemesi yaptı" iddiasına yanıt verdi

Aydın'da restoran işleten Cem Emre Akıncı isimli vatandaşın, devletin "ciro kaybı desteğine" başvuru yaptığı ve başvuru sonucunda hesabına 4 lira 63 kuruş yatırıldığı öne sürüldü.
"Ciro desteği ödemelerinden mahsup edilmektedir"
Söz konusu gelişme üzerine paylaşım yapan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Bilgi yanlışlığını düzeltelim" diyerek olayın aslını açıkladı.
Bakan Muş paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
- "Gelir kaybı desteğinden hakedilen tutar ciro kaybı desteği ödemelerinden mahsup edilmektedir.
- Söz konusu şahsın hakettiği toplam tutar 3.004,63 TL olup, kişiye gelir kaybı desteği olarak 3000 TL ödenmiştir.
- Yani kişi 3000+4.63 TL almıştır."
Bilgi yanlışlığını düzeltelim;
Gelir kaybı desteğinden hakedilen tutar ciro kaybı desteği ödemelerinden mahsup edilmektedir.
Söz konusu şahsın hakettiği toplam tutar 3.004,63 TL olup, kişiye gelir kaybı desteği olarak 3000 TL ödenmiştir.
Yani kişi 3000+4.63 TL almıştır. https://t.co/Gpkp1ZmWL0
Bilgi yanlışlığını düzeltelim;