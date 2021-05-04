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Gündem Bakan Muş sosyal medyada dolaşıma sokulan "Devlet 4 liralık destek ödemesi yaptı" iddiasına yanıt verdi
POLİTİKA

Bakan Muş sosyal medyada dolaşıma sokulan "Devlet 4 liralık destek ödemesi yaptı" iddiasına yanıt verdi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medyada dolaşıma sokulan, "Restoran işleten vatandaşın hesabına destek ödemesi olarak 4 lira 63 kuruş yatırıldı" haberlerine ilişkin açıklama yaptı. Söz konusu iddiayı Twitter hesabından alıntılayan Bakan Muş, "Gelir kaybı desteğinden hak edilen tutar ciro kaybı desteği ödemelerinden mahsup edilmektedir. Söz konusu şahsın hak ettiği toplam tutar 3.004,63 TL olup, kişiye gelir kaybı desteği olarak 3000 TL ödenmiştir. Yani kişi 3000+4.63 TL almıştır." dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Muş sosyal medyada dolaşıma sokulan Devlet 4 liralık destek ödemesi yaptı iddiasına yanıt verdi
Ticaret Bakanı Mehmet Muş

Aydın'da restoran işleten Cem Emre Akıncı isimli vatandaşın, devletin "ciro kaybı desteğine" başvuru yaptığı ve başvuru sonucunda hesabına 4 lira 63 kuruş yatırıldığı öne sürüldü.

"Ciro desteği ödemelerinden mahsup edilmektedir"

Söz konusu gelişme üzerine paylaşım yapan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Bilgi yanlışlığını düzeltelim" diyerek olayın aslını açıkladı.

Bakan Muş paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

  • "Gelir kaybı desteğinden hakedilen tutar ciro kaybı desteği ödemelerinden mahsup edilmektedir.
  • Söz konusu şahsın hakettiği toplam tutar 3.004,63 TL olup, kişiye gelir kaybı desteği olarak 3000 TL ödenmiştir.
  • Yani kişi 3000+4.63 TL almıştır."

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