Bakan Muş'tan 'Venezuela'dan peynir ithalatı' açıklaması

Venezuela'dan peynir ithalatına dair basında yer alan bazı sorular var.



Kamuoyunu kısa ve net şekilde bilgilendirelim;



2020 yılında Venezuela'dan Türkiye'ye 1 gram dahi peynir ithal edilmemiştir.



2021 yılında ise; bugüne kadar gerçekleşmiş peynir ithalatı bulunmamaktadır. REKLAM May 25, 2021

Organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle hakkında kırmızı bülten çıkarılan Sedat Peker, yayımladığı videoda

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'ın uyuşturucu ticaretinin içinde yer aldığını iddia etmişti. 2020'nin Haziran ayında Kolombiya'da 4 ton 900 kilo kokain yakalandıktan sonra yeni bir güzergah çalışması yapıldığını öne süren Peker, uyuşturucunun Venezuela üzerinden getirilmeye başlandığını, bu güzergah çalışmalarını yapmak için eski Başbakan Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'ın 2021'in Ocak ve Şubat aylarında Venezuela'ya gittiğini iddia etmişti.

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"Binali Yıldırım: Yalandır, iftiradır"

Binali Yıldırım konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Uyuşturucu ile bizi yan yana getirmek edilebilecek en büyük hakarettir. Yalandır, iftiradır, tümüyle reddediyoruz" demiş, hukuki yoldan haklarını aranacağını dile getirmişti.

GÜNDEM AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım: Hukuki yoldan da hakkımızı arayacağız

Bakan Muş: bir gram dahi peynir gelmedi

Konuyla ilgili bir açıklama da Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan geldi. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan muş şunları söyledi: "Venezuela'dan peynir ithalatına dair basında yer alan bazı sorular var. Kamuoyunu kısa ve net şekilde bilgilendirelim; 2020 yılında Venezuela'dan Türkiye'ye 1 gram dahi peynir ithal edilmemiştir. 2021 yılında ise; bugüne kadar gerçekleşmiş peynir ithalatı bulunmamaktadır."

Venezuela'dan peynir ithalatına dair basında yer alan bazı sorular var.



Kamuoyunu kısa ve net şekilde bilgilendirelim;



2020 yılında Venezuela'dan Türkiye'ye 1 gram dahi peynir ithal edilmemiştir.



2021 yılında ise; bugüne kadar gerçekleşmiş peynir ithalatı bulunmamaktadır. REKLAM May 25, 2021