Gündem Bakan Muştan Venezueladan peynir ithalatı açıklaması
POLİTİKA

Bakan Muş'tan 'Venezuela'dan peynir ithalatı' açıklaması

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Venezuela'dan peynir ithalatına dair kamuoyunda yer alan iddialara ilişkin bir açıklama yaptı. Bakan Muş, ''2020 yılında Venezuela'dan Türkiye'ye 1 gram dahi peynir ithal edilmemiştir. 2021 yılında ise; bugüne kadar gerçekleşmiş peynir ithalatı bulunmamaktadır'' ifadelerine yer verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Muştan Venezueladan peynir ithalatı açıklaması
Ticaret Bakanı Mehmet Muş

Organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle hakkında kırmızı bülten çıkarılan Sedat Peker, yayımladığı videoda

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'ın uyuşturucu ticaretinin içinde yer aldığını iddia etmişti. 2020'nin Haziran ayında Kolombiya'da 4 ton 900 kilo kokain yakalandıktan sonra yeni bir güzergah çalışması yapıldığını öne süren Peker, uyuşturucunun Venezuela üzerinden getirilmeye başlandığını, bu güzergah çalışmalarını yapmak için eski Başbakan Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'ın 2021'in Ocak ve Şubat aylarında Venezuela'ya gittiğini iddia etmişti.

"Binali Yıldırım: Yalandır, iftiradır"

Binali Yıldırım konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Uyuşturucu ile bizi yan yana getirmek edilebilecek en büyük hakarettir. Yalandır, iftiradır, tümüyle reddediyoruz" demiş, hukuki yoldan haklarını aranacağını dile getirmişti.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım: Hukuki yoldan da hakkımızı arayacağız
GÜNDEM
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım: Hukuki yoldan da hakkımızı arayacağız

Bakan Muş: bir gram dahi peynir gelmedi

Konuyla ilgili bir açıklama da Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan geldi. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan muş şunları söyledi: "Venezuela'dan peynir ithalatına dair basında yer alan bazı sorular var. Kamuoyunu kısa ve net şekilde bilgilendirelim; 2020 yılında Venezuela'dan Türkiye'ye 1 gram dahi peynir ithal edilmemiştir. 2021 yılında ise; bugüne kadar gerçekleşmiş peynir ithalatı bulunmamaktadır."

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Sedat Peker'in iddialarına yanıt verdi: Bu kesinlikle iftiradır, yalandır, şiddetle reddediyoruz
OYNAT 01:48
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Sedat Peker'in iddialarına yanıt verdi: Bu kesinlikle iftiradır, yalandır, şiddetle reddediyoruz
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, bir gazetecinin 'Suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in oğlunuz Erkam Yıldırım ile ilgili Venezuela'ya gittiği, uyuşturucu ticaretiyle ilgili bazı iddiaları oldu. Bir değerlendirmeniz olur mu, ne söylersiniz?' sorusuna cevap verdi. Yıldırım, 'Bugünkü yayınladığı videoda bizi de oğlum Erkam Yıldrım'ı da zikretti. Öncelikle şunu söyleyeyim bu kesinlikle iftiradır, yalandır, şiddetle reddediyorum. Bizimle uyuşturucuyu yan yana getirmek, bize yapılabilecek en büyük hakarettir, en büyük yanlıştır. Tümüyle reddediyorum.' dedi.


Abone Ol Google News
Futbolcu olmak için gelmiştim

'Futbolcu olmak için gelmiştim'

​Çay hasadı bu yıl da Afrikalı işçilere emanet.
Evlerde yapaysera kurmuşlar

Evlerde yapay
sera kurmuşlar

​59 ilde 574 kişiye kenevir operasyonu.
Bahçeli konuşuyor

Bahçeli konuşuyor

​MHP grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Sahada 850 milyar metreküplük rezerv var!

Başvurular<br>bugün başladı

Başvurular
bugün başladı

​Milyonlarca esnafa 5 bin TL'ye kadar hibe verilecek.

​Türkiye, ne zaman menfaatleri doğrultusunda politika izlese, uluslararası güçler tarafından kaosa sürükleniyor.

​Ekipler, zorlu yolları aşarak vatandaşın ayağına gidiyor.
İsrail'den bir skandal daha

İsrail'den bir skandal daha

Kudüs'te 10 yaşındaki bir çocuğu gözaltına aldılar.
'Zirvedeyim anne'

'Zirvedeyim anne'

​Son mesajından sonra sırra kadem bastı.
Dev uyuşturucu operasyonu

Dev uyuşturucu operasyonu

Ekipler şafak vakti çok sayıda ilde harekete geçti.
Duhok’ta nokta atışı

Duhok’ta nokta atışı

MİT ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Irak'ta ortak operasyon.
Darbe CHP'nin <br>geninde var

Darbe CHP'nin
geninde var

​Yaşananlar 27 Mayıs'ı hatırlatıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.