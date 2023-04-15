|
Reklam
Reklam
Gündem

Bakan Nebati: İstanbul Finans Merkezi, pazartesi açılıyor

Twitter hesabından açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İstanbul Finans Merkezi'nin pazartesi günü açılacağını duyurdu. Nebati, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılının arifesinde, Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde, Türkiye Yüzyılı’na yaraşır bir eser olan İstanbul Finans Merkezi 17 Nisan Pazartesi günü açılıyor" dedi.

14:14 . 15/04/2023 Cumartesi
DHA
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İstanbul Finans Merkezi'nin pazartesi günü açılacağını duyurdu.

Bakan Nebati'nin açıklaması şu şekilde;
Twitter hesabından açıklama yapan Nebati, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılının arifesinde, Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde, Türkiye Yüzyılı’na yaraşır bir eser olan İstanbul Finans Merkezi 17 Nisan Pazartesi günü açılıyor. Dünyanın en önemli finans başkentlerinden biri olma yolunda büyük bir adım olan finans merkezi artık İstanbul’umuzun. Ülkemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.



#Nureddin Nebati
#Hazine ve Maliye Bakanı
#İstanbul Finans Merkezi
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.