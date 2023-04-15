Bakan Nebati: İstanbul Finans Merkezi, pazartesi açılıyor

Bakan Nebati'nin açıklaması şu şekilde;

Twitter hesabından açıklama yapan Nebati, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılının arifesinde, Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde, Türkiye Yüzyılı’na yaraşır bir eser olan İstanbul Finans Merkezi 17 Nisan Pazartesi günü açılıyor. Dünyanın en önemli finans başkentlerinden biri olma yolunda büyük bir adım olan finans merkezi artık İstanbul’umuzun. Ülkemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.