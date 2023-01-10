Bakan Nebati: İstihdamda rekor ileri seviyeye taşındı

Bakan Nebati, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklama şu şekilde;

"Türkiye Ekonomi Modeli'mizin temel taşlarından biri olan istihdam, kasım ayında bir önceki aya göre 285 bin kişi artarak 31,6 milyon kişiye ulaşmış ve böylece istihdamda Cumhuriyet tarihi rekoru bir ileri seviyeye taşınmıştır. Önümüzdeki dönemde de temel önceliğimiz; vatandaşlarımızın gelir sahibi olmasını sağlayacak politikaları uygulamak ve daha fazla üreterek vatandaşımıza yeni iş imkanları sağlamaktır" dedi.

Türkiye Ekonomi Modeli’mizin temel taşlarından biri olan İstihdam, Kasım ayında bir önceki aya göre 285 bin kişi artarak 31,6 milyon kişiye ulaşmış ve böylece istihdamda Cumhuriyet tarihi rekoru bir ileri seviyeye taşınmıştır. REKLAM January 10, 2023