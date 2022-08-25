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POLİTİKA

Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'na yanıt: Bizi izlemeye devam edin

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ve öğretmenlere yönelik düzenlemeler konusunda ilgili bakanlıklarla koordineli çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

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Haber Merkezi İHA
Bakan Nebatiden Kılıçdaroğluna yanıt: Bizi izlemeye devam edin
Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'na yanıt

Bakan Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eleştirilerine cevap verdi.
Nebati şunları kaydetti: "Kılıçdaroğlu, bizim panikle yaptığımız hiçbir işimiz yok, sadece sizin rol kapma girişimlerinizi deşifre ediyoruz. 27 Temmuz’dan bu yana Adalet Bakanlığı’mız ile birlikte dar gelirli vatandaşlarımıza dönük devam eden çalışmalarımız kamuoyunun zaten malumudur. Sizin de çok iyi bildiğiniz üzere EYT ve öğretmenlerimiz konusunda da ilgili bakanlıklarımızla koordineli çalışmalarımız uzun süredir devam ediyor. Anlaşılan bizi yakından takip ediyorsunuz. Bizi izlemeye devam edin."

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'Üreticinin elindeki malların alınıp dağıtılmasına karşı mı çıktık' diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çiftçiden ürünlerin satın alınması sonrası “Şu mantığa bakın” diyerek kendisiyle çelişmesi, akıllara geçmişteki söylemlerini getirdi.

Kılıçdaroğlu, daha önce terörle mücadeleden S-400 alımına, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki varlığından şehir hastanelerine kadar yaptığı birçok açıklamada, birbirinin zıttı söylemlerde bulundu.
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