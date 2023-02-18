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Bakan Özer: 1 Mart'ta hangi il ve ilçelerde eğitime başlanacağını açıklayacağız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Malatya’daki Acil Durum Koordinasyon Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Bakan Özer, 1 Mart'ta hangi il ve ilçelerde eğitime başlanacağını açıklayacaklarını belirtti.

18:04 . 18/02/2023 Cumartesi
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Malatya’daki Acil Durum Koordinasyon Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

İşte Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar;

Yıkılan evlerin yenilerini bir yılda yapacağız. Vatandaşların bütün ihtiyaçları karşılanıyor. 89 ülkeden ülkemize yardım yapıldı. 11 bin 500 civarında ekip sahadaydı. 7 bin 146 kişi ülkelerine döndü. Ülkelerin kurduğu sahra hastaneleri duruyor.

30 bin yeni binanın inşasına 30 Mart'ta başlayacağız.

Bizi arayan herkese şunu söylüyoruz: Göründüğünden daha kötü bir tablo var. Devlet ve millet olarak tüm deprem bölgelerini ayağa kaldıracağız, bunun için çalışacağız.

Bakan Özer'in açıklamalarından satırbaşları;

Depremzede kardeşlerimizin nakil süreci başladı. 48 binden fazla öğrencinin nakili alındı.

Naklini aldıran ve isteyen öğrenci yatılı ve ücretsiz olarak yararlanabilecekler.

1 Mart'ta hangi il ve ilçelerde eğitime başlanacağını açıklayacağız.

Ayrıntılar geliyor...



#Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
#Malatya
#Deprem
16 dakika önce
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Bakan Özer: 1 Mart'ta hangi il ve ilçelerde eğitime başlanacağını açıklayacağız
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