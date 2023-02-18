Bakan Özer: 1 Mart'ta hangi il ve ilçelerde eğitime başlanacağını açıklayacağız

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Malatya’daki Acil Durum Koordinasyon Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.
Yıkılan evlerin yenilerini bir yılda yapacağız. Vatandaşların bütün ihtiyaçları karşılanıyor. 89 ülkeden ülkemize yardım yapıldı. 11 bin 500 civarında ekip sahadaydı. 7 bin 146 kişi ülkelerine döndü. Ülkelerin kurduğu sahra hastaneleri duruyor.
30 bin yeni binanın inşasına 30 Mart'ta başlayacağız.
Bizi arayan herkese şunu söylüyoruz: Göründüğünden daha kötü bir tablo var. Devlet ve millet olarak tüm deprem bölgelerini ayağa kaldıracağız, bunun için çalışacağız.
Depremzede kardeşlerimizin nakil süreci başladı. 48 binden fazla öğrencinin nakili alındı.
Naklini aldıran ve isteyen öğrenci yatılı ve ücretsiz olarak yararlanabilecekler.
1 Mart'ta hangi il ve ilçelerde eğitime başlanacağını açıklayacağız.
Ayrıntılar geliyor...