Bakan Özer: 774 bin 536 kadrolu 114 bin bir sözleşmeli öğretmen var

Milli Eğitim Bakanı Özer, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, bakanlığı bağlı görev yapan kadrolu, sözleşmeli, vekil, geçici öğretmen sayıları, taşımalı eğitim alan öğrenci sayısı, 2021 -2022 eğitim ve öğretim yılında öğrenci yetersizliği nedeniyle eğitime açılmayacak okul sayısına ilişkin soru önergesini cevapladı.

ÖĞRETMEN SAYISI 774 BİN 536

Özer, MEBBİS veri tabanı kayıtlarına göre 7 Ekim 2021 tarihi itibarıyla bakanlığa bağlı resmi kurumlarda görev yapan kadrolu öğretmen sayısının 774 bin 536, sözleşmeli öğretmen sayısının 114 bin 1, eğitim öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki unvanlarda kadrolu ve sözleşmeli statüde görev yapan personel sayısının 79 bin 451 olduğunu açıkladı.

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15 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI

Bakan Özer, eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacının bakanlığa kullanım izni verilen öğretmen kadroları çerçevesinde karşılanabileceğini vurgulayarak, "2021 yılı içinde; Terörle Mücadele Kanunu gereği şehit yakını ataması, engelli öğretmen ataması, Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında korunmaya muhtaç çocuk ataması, milli sporcu ataması ve ilk atama olmak üzere toplam 20 bin 603 öğretmen ataması yapılmıştır. Son olarak bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarına 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması planlanmış olup, atamaya ilişkin ön başvurular ve sözlü sınav merkezi tercihleri 27 Eylül -8 Ekim tarihleri arasında alınmıştır. Ayrıca 2021 Şubat ayında 500 engelli öğretmen ataması yapılmış olup, Aralık ayında da yapılması planlanan 750 engelli öğretmen atamasına ilişkin duyuru yayımlanmıştır" ifadelerini kullandı.

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Bakan Özer, Toplum Yararına Programlar kapsamında 42 bin personelin 81 il emrine dağıtımının yapıldığını da bildirdi.

Özer, Eylül 2021 tarihi itibarıyla resmi ve özel okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise okul sayıları ve yaygın eğitim (resmi) kurum sayıları toplamının 71 bin 71 olduğunu, 2020-2021 eğitim öğretim yılı öğrenci taşıma uygulaması kapsamında ilköğretim 694 bin 654, orta öğretim 483 bin 603, özel eğitim 122 bin 121 olmak üzere toplam 1 milyon 300 bin 378 öğrencinin taşındığını kaydetti.