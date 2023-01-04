Bakan Özer açıkladı: Özel okullarda zam oranı yüzde 65 oldu

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, özel okul ücretlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Yüzde 65 zam

Bakan Özer, özel okullarda zam oranının yüzde 65 olduğunu duyurdu.

Özer, "TÜFE bez olacak şekilde 2023 fiyatını belirleme kararı aldık. Özel okul zammı yüzde 65 olacak" ifadelerini kullandı.

Özer dün özel okullarda 2023 ücret artışı konusunda "Sadece TÜFE-ÜFE oranlarına bakmayacağız. Çünkü 2023 yılında enflasyonun düşme beklentisi çok yüksek. Velilerimizi, velilerimizin çıkarlarını koruyacak şekilde yeni oranı inşallah yarın (4 Ocak) belirleyeceğiz ve kamuoyuna duyuracağız" demişti.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre özel okulların zam tavan oranı yıllık ortalama TÜFE+ÜFE rakamın yarısının 5 puan fazlası olabiliyor. Buna göre de 2022'de adeta füze gibi fırlayan enflasyon yüzünden bu oran 105.5 olarak hesaplanıyor. Kimi okullar aynı çatı altında ilkokuldan orta okula geçen öğrencilerin öğrenim ücretlerine yüzde 300'e varan oranlarda zam açıkladı.