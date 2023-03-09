Bakan Özer: Afet bölgesinde bin 717 noktada eğitim sürüyor

"Afet bölgesinde her kademede kurduğumuz 1717 noktada çocuklarımızın eğitimlerini sürdürüyoruz"

"Afet bölgesinde her kademede kurduğumuz 1717 noktada çocuklarımızın eğitimlerini sürdürüyoruz"

Bakan Özer, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada,

Bakan Özer, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada,

Özer, deprem bölgesinde 396 ana sınıfı, 127 ilkokul, 168 ortaokul ve 277 lisenin yanı sıra 717 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Liselere Giriş Sistemi'ne (LGS) yönelik kurs olduğunu açıkladı.