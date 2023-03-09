Bakan Özer
Bakan Özer, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada,
"Afet bölgesinde her kademede kurduğumuz 1717 noktada çocuklarımızın eğitimlerini sürdürüyoruz"
dedi.
Özer, deprem bölgesinde 396 ana sınıfı, 127 ilkokul, 168 ortaokul ve 277 lisenin yanı sıra 717 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Liselere Giriş Sistemi'ne (LGS) yönelik kurs olduğunu açıkladı.
#deprem
#eğitim
#bakan özer
1 saat önce
Bakan Özer: Afet bölgesinde bin 717 noktada eğitim sürüyor
HDP davasında sözlü savunma tarihinde yeni gelişme
Mozambik'te kuvvetli fırtına ve sel: 117 kişi yaşamını yitirdi
MEB başvuruları almaya başladı: Sözleşmeli personelin kadroya atanmasında kritik süreç
HDP'li Sancar: Bizim görüşmemiz CHP lideriyle değil Millet İttifakı ortak adayı ile olacak
Gürcistan'da protestolara sebep olan yasa tasarısı geri çekildi