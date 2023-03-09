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Bakan Özer: Afet bölgesinde bin 717 noktada eğitim sürüyor

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, afet bölgesinde bin 717 noktada her kademede öğrencilere eğitim öğretim verildiğini açıkladı.

10:58 . 9/03/2023 Perşembe
DHA
Bakan Özer

Bakan Özer

Bakan Özer, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, 
"Afet bölgesinde her kademede kurduğumuz 1717 noktada çocuklarımızın eğitimlerini sürdürüyoruz"
 dedi.

Özer, deprem bölgesinde 396 ana sınıfı, 127 ilkokul, 168 ortaokul ve 277 lisenin yanı sıra 717 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Liselere Giriş Sistemi'ne (LGS) yönelik kurs olduğunu açıkladı.





#deprem
#eğitim
#bakan özer
1 saat önce
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Bakan Özer: Afet bölgesinde bin 717 noktada eğitim sürüyor
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