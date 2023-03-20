Bakan Özer: Atama takvimi ve branş dağılımı kısa sürede açıklanacak

Bakan Özer atamalarla ilgili takvimin ve branş dağılımının duyurulacağını paylaştı
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Twitter hesabından yaptığı açıklamada 45 bin yeni öğretmen ataması ile ilgili takvimin ve branş dağılımının en kısa sürede açıklanacağını bildirdi.
Özer, ''45 bin yeni öğretmen atama kararı ülkemize, milletimize ve eğitim camiamıza hayırlı olsun. Atama takvimi ve branş dağılımını en kısa sürede açıklayacağız.
Eğitim ailemizin her zaman yanında olan Sayın Cumhurbaşkanımız’a şükranlarımı sunuyorum.'' ifadelerini kullandı.