Bakan Özer: Atama takvimi ve branş dağılımı kısa sürede açıklanacak

45 bin yeni öğretmen atama kararı ülkemize, milletimize ve eğitim camiamıza hayırlı olsun. Atama takvimi ve branş dağılımını en kısa sürede açıklayacağız.



Eğitim ailemizin her zaman yanında olan Sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan’a şükranlarımı sunuyorum. https://t.co/WChdWAcWaG pic.twitter.com/BAnamufPff