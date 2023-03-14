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Bakan Özer: Bugün itibarıyla 10 ilimizden 242 bin 904 öğrencimizin istedikleri illere nakil işlemini gerçekleştirdik

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Bugün itibarıyla 10 ilimizden 242 bin 904 öğrencimizin istedikleri illere nakil işlemini gerçekleştirdik. Evlatlarımızın eğitim süreçlerini destekleyerek her zaman yanlarında olacağız" dedi.

10:06 . 14/03/2023 الثلاثاء
Yeni Şafak
Mahmut Özer

Mahmut Özer

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün itibarıyla 10 ilimizden 242 bin 904 öğrencimizin istedikleri illere nakil işlemini gerçekleştirdik. Evlatlarımızın eğitim süreçlerini destekleyerek her zaman yanlarında olacağız" ifadelerini kullandı.



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Bakan Özer: Bugün itibarıyla 10 ilimizden 242 bin 904 öğrencimizin istedikleri illere nakil işlemini gerçekleştirdik
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