Mahmut Özer
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün itibarıyla 10 ilimizden 242 bin 904 öğrencimizin istedikleri illere nakil işlemini gerçekleştirdik. Evlatlarımızın eğitim süreçlerini destekleyerek her zaman yanlarında olacağız" ifadelerini kullandı.
#Mahmut Özer
#Okul
#Deprem
قبل٪ s
Bakan Özer: Bugün itibarıyla 10 ilimizden 242 bin 904 öğrencimizin istedikleri illere nakil işlemini gerçekleştirdik
Brezilya'daki aşırı yağış toprak kaymasına sebep oldu: 8 ölü
Rusya: Karadeniz Tahıl Koridoru anlaşması 2 ay daha uzatıldı
ABD'de bankalar peş peşe battı
Gradel tarihe geçti: 4 günde 2 kırmızı gördü
Moody's iflaslar sonrası altı bankayı takibe aldı