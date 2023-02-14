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Bakan Özer: Deprem bölgelerindeki konaklama alanlarını taşımalı eğitim kapsamına aldık

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer depremden etkilenen 10 ildeki lise öğrencileri için 71 ilde 1 milyon 279 bin öğrenci kapasitesi oluşturduklarını bildirdi. Özer, ''Depremden etkilenen 10 ilde çadır merkezleri, yurtlar, konteyner merkezleri gibi konaklama alanlarını taşımalı eğitim kapsamına aldık'' ifadelerini kullandı.

12:32 . 14/02/2023 Salı
AA
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer

Ayrıntılar geliyor...

#Milli Eğitim Bakanlığı
#Mahmut Özer
#eğitim
#okul
#konaklama alanı
16 dakika önce
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Bakan Özer: Deprem bölgelerindeki konaklama alanlarını taşımalı eğitim kapsamına aldık
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