Bakan Özer: Deprem bölgelerindeki konaklama alanlarını taşımalı eğitim kapsamına aldık
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer depremden etkilenen 10 ildeki lise öğrencileri için 71 ilde 1 milyon 279 bin öğrenci kapasitesi oluşturduklarını bildirdi. Özer, ''Depremden etkilenen 10 ilde çadır merkezleri, yurtlar, konteyner merkezleri gibi konaklama alanlarını taşımalı eğitim kapsamına aldık'' ifadelerini kullandı.
12:32 . 14/02/2023 Salı
AA
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer
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16 dakika önce
Bakan Özer: Deprem bölgelerindeki konaklama alanlarını taşımalı eğitim kapsamına aldık
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