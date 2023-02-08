|
Gündem

Bakan Özer: Deprem bölgesindeki öğrencilerin istedikleri illere nakillerini yapacağız

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depremden etkilenen depremzede öğrencilere nakil imkanına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Bakan Özer, "Depremden etkilenen 10 ilimizdeki okullarda eğitim görmekte olan öğrencilerimizin istediği illerdeki okullara nakillerini yapacağız." ifadelerini kullandı.

18:43 . 8/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer.

Kahramanmaraş merkezli son yüzyılın en yıkıcı iki depreminden sonra bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depremden etkilenen depremzede öğrencilere nakil imkanına ilişkin twitter hesabından açıklamada bulundu. Öğrenci, öğretmen ve velilerin bu zorlu süreçte her zaman yanlarında olmayı sürdüreceklerini belirten Özer, "Depremden etkilenen 10 ilimizdeki okullarda eğitim görmekte olan öğrencilerimizin istediği illerdeki okullara nakillerini yapacağız" şeklinde açıklama yaptı.




#Deprem
#Öğrenciler
#Nakil hakkı
2 saat önce
default-profile-img
Bakan Özer: Deprem bölgesindeki öğrencilerin istedikleri illere nakillerini yapacağız
Arama ve kurtarma timleri bir hayat daha kurtardı
Yeni Malatyaspor tarihi kararın eşiğinde
Kayserispor'dan Beşiktaş'a Onur Bulut tepkisi: Beşiktaş Kulübü’nün yaptığı bu davranışa acımızın hafiflediği, milletimizin yasının bittiği günlerde açıklama yapacağız
İzmir'de korkutan görüntü: Deniz 25 metre çekildi
BİM'den deprem bölgesinde 100'ü aşkın mağazasında bedava ürün dağıtımı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.