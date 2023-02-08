Bakan Özer: Deprem bölgesindeki öğrencilerin istedikleri illere nakillerini yapacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bazı haysiyetsiz, namussuz kişiler kampanya yaparak 'Biz Hatay'da asker göremedik, polis göremedik' gibi yalan yanlış iftiralar atıyorlar. Bizim askerimiz şereflidir, jandarmamız şereflidir, polisimiz şereflidir ama biz bu şerefsizlerin ağzına meze yaptırmayız."