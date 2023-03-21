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Bakan Özer: Depremden etkilenen 4 ilde eğitim kademeli başlayacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depremden etkilenen Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya'da eğitimin kademeli olarak 27 Mart'ta başlayacağını açıkladı. Eğitimin sadece sağlam raporu verilen okullarda yapılacağını duyurdu.

11:58 . 21/03/2023 Salı
Yeni Şafak
Bakan Özer

Bakan Özer

Milli Eğitim Bakanı Özer, Hatay’da Genel Durum Sunum ve Değerlendirme Toplantısının ardından AFAD Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulundu.

Bakan Özer, depremden etkilenen Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Hatay'ın bazı ilçelerinde 27 Mart'tan itibaren kademeli şekilde eğitime başlanacağını açıkladı.Bakan Özer, "Eğitim-öğretimi sadece Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca sağlam raporu verilen okullarımızda gerçekleştireceğiz" dedi.

Bakan Özer, şunları kaydetti;

"Hatay’da 27 Mart’ta başlatmayı planladığımız eğitim öğretim süreçlerine yönelik ilçe müdürlerimizle değerlendirmelerde bulunduk. Afet bölgesinde çocuklarımızın eğitimlerini sürdürmesi için var gücümüzle çalışıyoruz.

Depremin etkilediği illerde eğitim-öğretimi sadece Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca sağlam raporu verilen okullarımızda gerçekleştireceğiz.

Kapsamlı istişareler sonrası 4 ilde eğitim kademeli başlayacak.

  • Malatya'da
    Arapgir, Arguvan, Kale, Pütürge, Yazıhan, Darende ve Hekimhan ilçeleri, Adıyaman'da Kahta, Gerger, Sincik ve Samsat ilçeleri, Kahramanmaraş'ta Andırın ve Ekinözü ilçeleri, Hatay'da Yayladağ, Altınözü, Erzin, Reyhanlı, Payas, Dörtyol ve Arsus ilçelerinde eğitim öğretim başlıyor."



#Mahmut Özer
#eğitim
#deprem
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