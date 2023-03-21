Bakan Özer: Depremden etkilenen 4 ilde eğitim kademeli başlayacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Şanlıurfa Afet Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulundu. Bakanlar, sel felaketinin yaşandığı bölgelerde yapılan çalışmalarla ilgili son durumu paylaştı. Bakan Soylu bin 161 vatandaşa can suyu olarak yardım yapıldığını belirtti. Bakan Kirişci de Sırrın ve Karakoyun Deresi'nde dere üstü açılması çalışmalarının devam ettiğini ifade ederken Bakan Nebati ise deprem ve sel afetlerinin Türkiye'ye maliyetinin 104 milyar dolara yakın olduğunu söyledi.