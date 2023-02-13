|
Gündem

Bakan Özer: Duruma bakılacak 1 Mart tarihini öteleyebiliriz

Milli Eğitim Bakanı Özer, önemli açıklamalarda bulundu. Özer, ''Duruma bakılacak, 1 Mart tarihini öteleyebiliriz. Kayıpları olan öğretmenlerimiz idari izinli sayılacak'' ifadelerini kullandı.

14:42 . 13/02/2023 Pazartesi
Diğer
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ''Duruma bakılacak, 1 Mart tarihini öteleyebiliriz. Kayıpları olan öğretmenlerimiz idari izinli sayılacak'' dedi.

'Meslek liselerinde üretilen günlük 1,6 milyon ekmeği deprem bölgesine ulaştırdık'

Bakan Özer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Depremin ilk anından itibaren okullarımızdaki fırınlarımızda ekmek üreterek 10 ilimize gönderiyoruz. Bugün 1,6 milyon ekmeği bölgeye ulaştırdık. Fedakar öğretmen, öğrenci, usta öğretici, veliler ve tüm çalışma arkadaşlarımız var gücüyle çalışıyor. Hep birlikte Türkiye" ifadelerini kullandı.




#Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer
#Eğitim
#Okul
1 saat önce
default-profile-img
Bakan Özer: Duruma bakılacak 1 Mart tarihini öteleyebiliriz
Deprem bölgesindeki YOL TV ekibinin keyfi yerinde: Kahkahalar havada uçuştu
Depremzedeler için Bakara Suresi’ni okudu
TOKİ konutları dimdik ayakta: 7.7’lik felaketle yerle bir olan binaların arasında hiçbiri hasar almadı
Osmaniye'de duygulandıran görüntü: Müezzin camide ezan okuyamayınca polisler harekete geçti
Kızılay’ın psikososyal destek ekipleri bölgede psikolojik ilk yardım veriyor
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.