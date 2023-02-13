Bakan Özer: Duruma bakılacak 1 Mart tarihini öteleyebiliriz

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ''Duruma bakılacak, 1 Mart tarihini öteleyebiliriz. Kayıpları olan öğretmenlerimiz idari izinli sayılacak'' dedi.
Bakan Özer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Depremin ilk anından itibaren okullarımızdaki fırınlarımızda ekmek üreterek 10 ilimize gönderiyoruz. Bugün 1,6 milyon ekmeği bölgeye ulaştırdık. Fedakar öğretmen, öğrenci, usta öğretici, veliler ve tüm çalışma arkadaşlarımız var gücüyle çalışıyor. Hep birlikte Türkiye" ifadelerini kullandı.