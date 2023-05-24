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Bakan Özer müjdeyi duyurdu: 100 bin öğrenciye aylık 863 TL burs vereceğiz

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı kapsamında, bu yıl 100 bin öğrenciye aylık 863 TL burs verileceğini ve deprem bölgesindeki öğrencilere 30 bin kontenjan ayrılacağını açıkladı.

16:57 . 24/05/2023 Çarşamba
DHA
Deprem bölgesindeki öğrencilere 30 bin kontenjan açıldı.

Deprem bölgesindeki öğrencilere 30 bin kontenjan açıldı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Twitter hesabından İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı ile ilgili açıklama yaptı.


100 bin öğrenciye burs imkanı

Bakan Özer, geçen yıl sınav kapsamında 70 bin öğrenciye burs sağlandığını belirterek,
"Bu yıl eylül ayında yapacağımız sınavda bu sayıyı 100 bine çıkarıyoruz. İlave 30 bin kontenjanımızı deprem bölgesindeki öğrencilerimize ayıracağız. 100 bin öğrencimize aylık 863 TL burs imkanı sağlayacağız. Tüm bu süreçlerdeki desteği için başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Hazine ve Maliye Bakanımız Nureddin Nebati'ye öğrencilerimize bu kıymetli katkılarından dolayı şükranlarımı sunuyorum" 
ifadelerini kullandı.





#Burs
#Milli Eğitim Bakanlığı
#Mahmut Özer
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