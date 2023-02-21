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Bakan Özer nakledilen öğrenci sayısını açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depremin vurduğu 10 ilde 99 bin 853 öğrencinin nakil işleminin gerçekleştirildiğini bildirdi.

10:26 . 21/02/2023 Salı
Diğer
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer,
"10 ilimizdeki öğrencilerimizin diğer illere nakilleri kapsamında 99 bin 853 öğrencimizin nakil işlemini gerçekleştirdik. Evlatlarımız, geleceğimizdir. Her imkân ve koşulda yanlarında olmaya devam edeceğiz."
açıklamasında bulundu.



#Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)
#Eğitim
#Mahmut Özer
1 saat önce
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Bakan Özer nakledilen öğrenci sayısını açıkladı
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