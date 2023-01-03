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EĞİTİM

Bakan Özer'den özel okullarda ücret artışıyla ilgili açıklama

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, özel okullarda 2023 ücret artışıyla ilgili olarak "Velilerimizin çıkarlarını koruyacak şekilde yeni oranı yarın belirleyeceğiz ve kamuoyuna duyuracağız." açıklamasında bulundu.

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Haber Merkezi AA
Bakan Özerden özel okullarda ücret artışıyla ilgili açıklama
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer

Yıllık enflasyonun belli olmasıyla gözler, özel okullar için belirlenecek zam oranına çevrildi. Yönetmeliğe göre, ara sınıflara yapılacak zam oranı bir önceki yılın ortalama Yurt İçi ÜFE ve TÜFE oranlarının ortalamasına artı eksi 5 eklenerek hesaplanıyor. Bu formüle göre, bu yıl zam oranı en yüksek yüzde 105 olabilir.

'YARIN BELİRLEYECEĞİZ'

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer konuyla ilgili olarak "Velilerimizin çıkarlarını koruyacak şekilde yeni oranı yarın belirleyeceğiz ve kamuoyuna duyuracağız" açıklaması yaptı.

Geçen yıl zam oranı yüzde 36 ile sınırlandırmıştı.

Milli Eğitim Bakanı Özer, özel okul temsilcileri geçtiğimiz hafta toplantı yapmıştı. Toplantıda, özel okul temsilcileri bakana maliyet artışlarına ilişkin çalışma sunmuş, yönetmeliğin altında bir zam oranını sektörün kaldıramayacağını belirtmişlerdi.

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