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LGS deprem bölgesindeki iller dahil ülke genelinde yapılacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den 4 Haziran'da yapılacak LGS'ye ilişkin açıklama yaptı. Özer, "LGS kapsamında 4 Haziran'daki merkezi sınav, deprem bölgesindeki iller dahil ülke genelinde yapılacak" dedi.

11:06 . 13/03/2023 Pazartesi
AA

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "LGS kapsamındaki merkezî sınavı, deprem bölgesindeki iller dâhil ülke genelinde 4 Haziran 2023 tarihinde yapacağız. Sonuçları 26 Haziran’da açıklayacağız. OHÂL ilan edilen on ilimizdeki kayıtlı öğrencilerimiz, istemeleri hâlinde diğer illerde sınava girebilecek" ifadelerini kullandı.





#LGS
#Mahmut Özer
#deprem
25 dakika önce
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LGS deprem bölgesindeki iller dahil ülke genelinde yapılacak
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