Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "LGS kapsamındaki merkezî sınavı, deprem bölgesindeki iller dâhil ülke genelinde 4 Haziran 2023 tarihinde yapacağız. Sonuçları 26 Haziran’da açıklayacağız. OHÂL ilan edilen on ilimizdeki kayıtlı öğrencilerimiz, istemeleri hâlinde diğer illerde sınava girebilecek" ifadelerini kullandı.
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25 dakika önce
LGS deprem bölgesindeki iller dahil ülke genelinde yapılacak
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