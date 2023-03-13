Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, LGS'nin 4 Haziran'da yapılacağını, 8. sınıfın ikinci dönem konularından soru yer almayacağını açıkladı. Öte yandan bugün Adana, Gaziantep ve Osmaniye ile bu illere bağlı tüm ilçelerde yaklaşık 1 milyon 300 bin öğrenci yeniden okul yolunu tuttu.