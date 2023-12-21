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Bakan Özhaseki: 1,3 milyar hazine arazisi çiftçilere kiralandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, hazineye ait 1,3 milyar metrekare tarım arazisinin, yeterli toprağı olmayan 80 bin çiftçiye kiralandığını açıkladı. Yapılan açıklamada, Milli Emlak Genel Müdürlüğü eliyle çiftçilerin tarımsal faaliyette bulunmalarını desteklediklerini belirtti.

Seda Ekinci
Seda Ekinci
15:26 - 21/12/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki,
hazineye ait 1,3 milyar metrekare tarım arazisinin, yeterli toprağı olmayan 80 bin çiftçiye kiralandığını açıkladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, yazılı açıklamayla, Milli Emlak Genel Müdürlüğü eliyle çiftçilerin tarımsal faaliyette bulunmalarını desteklediklerini belirtti. Bakan Özhaseki,
"1,3 milyar metrekare araziyi 10 yıllığına vatandaşlarımıza uygun bedeller karşılığında kiraladık. Tarım yapmak isteyip toprağı bulunmayan veya çok az bir alanı bulunan vatandaşlarımızın başvurularını değerlendirdik ve 80 bin çiftçimize tahsisleri gerçekleştirdik. İnşallah burada yetişecek ürünler Türkiye'nin tarımsal üretimine, ihracatına ve büyük Türkiye hedefimize katkı sunacak. Vatandaşlarımıza hayırlı, uğurlu olsun"
 ifadelerini kullandı.


#Mehmet Özhaseki
#Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı
#çiftçi
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