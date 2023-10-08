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Bakan Özhaseki: Afet bölgesinde konutları en kısa sürede teslim edeceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, çalışmaların hız kesmeden sürdüğünü belirterek, "Afet bölgesinde dayanıklı, güvenli ve iklim dostu konutları en kısa sürede inşa ederek depremzede kardeşlerimize teslim edeceğiz" dedi.

18:32 . 8/10/2023 Pazar
DHA
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki

Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"Gözümüz de gönlümüz de deprem bölgesinde. Depremzede kardeşlerimiz için kaybedecek vaktimiz yok. 'Bugün günlerden pazar' demeden çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Bakanlığımızın, 6 Şubat depremlerinden etkilenen şehirlerimizdeki il müdürleriyle bir araya gelerek bölgelerimizi yeniden ayağa kaldırmak için hayata geçirdiğimiz 'Yerinde Dönüşüm' projemizin detaylarını istişare ettik"
dedi.





Özhaseki,
"Vatandaşlarımızın doğdukları yerlerden ve anılarından uzaklaşmadan bir an evvel yeni, sağlam, güvenli ve çevre dostu ev ve iş yerlerine kavuşmaları için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Yaptığımız hibe ve kredi miktarı artışlarıyla vatandaşımıza kolaylık sağlayarak ve hazırladığımız tip projelerle de destek vererek bir an önce güvenli yuvalarına yerleşmeleri için gayret ediyoruz. İnşallah afet bölgesinde dayanıklı, güvenli ve iklim dostu konutları en kısa sürede inşa ederek depremzede kardeşlerimize teslim edeceğiz"
ifadelerini kullandı.







#Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
#deprem bölgesi
#konut
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