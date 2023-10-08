Enflasyona ayarlı kredi musluğu

Merkez Bankası'nın 'parasal sıkılaşma' politikasına bağlı olarak uygulamaya aldığı 'miktarsal kısıtlama' ve 'seçici kredi kullanımı' sıkılaştırma politikaları, enflasyondaki düşüşe bağlı olarak gevşetilecek. Ekonomi yönetimi, Orta Vadeli Program ve Merkez Bankası'nın yıl sonu hedefleri doğrultusunda, piyasaya para enjekte edilmesinin önünü alacak adımlar attı. Bireysel kredi kullanımının enflasyon üzerindeki olumsuz etkilerini azaltılmasına yoğunlaşan ekonomi yönetimi, kredi kartlarındaki kullanım yoğunluğu ve taksit sayılarının enflasyonist etkisini inceledi.

Edinilen bilgiye göre; tarım ve esnaf kredilerinde de bir üst sınırın uygulanmayacağı bildirildi. İhracat ve yatırım odaklı kredilerde uygulanan destekleyici adımlar ise sürdürülecek. Taşıt ve konut kredileri de enflasyonist baskıyı artırdığı için enflasyondaki düşüş patikasına sonuna kadar kredi musluklarını kapalı ya da gevşek tutulacak. Merkez Bankası, tüketimle genişleyen enflasyonun önüne geçmek için bir süre daha seçici kredi sınırlamasına öncelik verecek. Bu noktada, taşıt kredilerine üst sınır getirilerek; piyasaya fazladan para girmesi engellendi.