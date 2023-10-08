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Ekonomi

Enflasyona ayarlı kredi musluğu

Merkez Bankası, bireysel kredi kullanımına getirilen kısıtlamaları enflasyondaki düşüşe bağlı olarak gevşetecek. Eylül ayı ile birlikte enflasyonun ana eğiliminde baş gösteren yavaşlamaya rağmen baz etkisi yüzünden düşüş mayıs sonrasına kalacak.

Uğur Duyan
04:00 . 8/10/2023 Pazar
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Merkez Bankası'nın 'parasal sıkılaşma' politikasına bağlı olarak uygulamaya aldığı 'miktarsal kısıtlama' ve 'seçici kredi kullanımı' sıkılaştırma politikaları, enflasyondaki düşüşe bağlı olarak gevşetilecek. Ekonomi yönetimi, Orta Vadeli Program ve Merkez Bankası'nın yıl sonu hedefleri doğrultusunda, piyasaya para enjekte edilmesinin önünü alacak adımlar attı. Bireysel kredi kullanımının enflasyon üzerindeki olumsuz etkilerini azaltılmasına yoğunlaşan ekonomi yönetimi, kredi kartlarındaki kullanım yoğunluğu ve taksit sayılarının enflasyonist etkisini inceledi.

ARAÇ KREDİSİNDE ÜST SINIR POLİTİKASI

Edinilen bilgiye göre; tarım ve esnaf kredilerinde de bir üst sınırın uygulanmayacağı bildirildi. İhracat ve yatırım odaklı kredilerde uygulanan destekleyici adımlar ise sürdürülecek. Taşıt ve konut kredileri de enflasyonist baskıyı artırdığı için enflasyondaki düşüş patikasına sonuna kadar kredi musluklarını kapalı ya da gevşek tutulacak. Merkez Bankası, tüketimle genişleyen enflasyonun önüne geçmek için bir süre daha seçici kredi sınırlamasına öncelik verecek. Bu noktada, taşıt kredilerine üst sınır getirilerek; piyasaya fazladan para girmesi engellendi.

Türketici kredisi kısıtları mayısa kadar sürer

Üst sınır limiti getirilmeyen bireysel ihtiyaç kredilerinde ise tüketim kaynaklı enflasyonun körüklenmemesi için miktarsal kısıtlama uygulanıyor. Merkez Bankası, bireysel kredi kullanımına getirilen kısıtlamaları enflasyondaki düşüşe bağlı olarak gevşetecek. Eylül ayı ile birlikte enflasyonun ana eğiliminde baş gösteren yavaşlamaya rağmen baz etkisi yüzünden düşüş mayıs sonrasına kalacak.



#Merkez Bankası
#Enflasyon
#Ekonomi
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