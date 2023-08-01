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Bakan Özhaseki duyurdu: Ankara'nın göz bebeği ve cazibe merkezi olacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye'nin ilk toplu konut projesi olan Saraçoğlu Mahallesi ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu. Özhaseki paylaşımında; Türkiye'nin ilk toplu konut projesi olan Saraçoğlu Mahallesi'ni aslına uygun olarak yenilediklerini ve yeniden Ankara'nın göz bebeği ve cazibe merkezi olacağını duyurdu

13:08 . 1/08/2023 Salı
DHA
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Türkiye'nin ilk toplu konut projesi olan Saraçoğlu Mahallesi'ni aslına uygun olarak yeniledik" dedi.

Bakan Özhaseki, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin ilk toplu konut projesi olan Saraçoğlu Mahallesi'ni aslına uygun olarak yeniledik. 2016 yılında başlattığımız koruma, yenileme ve yaşatma projesiyle 125 bin metrekare alana sahip Saraçoğlu Mahalle'miz yeniden Ankara'nın göz bebeği ve cazibe merkezi oluyor. 119 konut, 104 dükkan, 164 ofis ve iş yeriyle birlikte toplam 387 bağımsız bölüm ve 155 odalı otel ile 210'u tescilli 3 bini aşkın ağacı ve biyolojik göletiyle sağlıklı, güvenli ve yeşil bir hayat alanını Ankaralı hemşehrilerimizin hizmetine sunuyoruz. Konutlar, Emlak Konut tarafından e-ihale usulü ile çok yakında satışa sunulacaktır" ifadelerine yer verdi.

Özhaseki, Saraçoğlu Mahallesi'nin son halini gösteren videoyu da Twitter hesabından paylaştı.




#Mehmet Özhaseki
#Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı
#Saraçoğlu Mahallesi
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