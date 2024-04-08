Bakan Özhaseki duyurdu: İnşa faaliyetinde yeşil çimento dönemi

Bundan sonra yapılacak olan konut, ticari alan, sosyal donatı gibi her türlü inşa faaliyetinde yeşil çimento dönemine geçiş yapıyoruz. Çevre dostu ve enerji verimliliği olan yeşil çimentolar inşaatlar sırasında ortaya çıkan karbon salınımlarını minimuma indirecek. Doğaya tam uyumlu yeşil çimentolar ile 2053 Net Sıfır Emisyon hedefimiz kapsamında güçlü ve sürdürülebilir bir adım atmış olacağız. Bakanlık olarak tüm yenilikçi uygulamaları hayata geçirerek, daha temiz ve daha yeşil bir Türkiye hedefimiz için çalışmalarımızı her alanda sürdürmeye devam edeceğiz.