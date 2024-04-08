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Bakan Özhaseki duyurdu: İnşa faaliyetinde yeşil çimento dönemi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki yaptığı açıklamada, yeşil çimento kullanımı sayesinde karbon salınımlarını minimum seviyeye ineceğini söyledi.

14:50 - 8/04/2024 Pazartesi
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Mehmet Özhaseki
Mehmet Özhaseki

Kamu ihale sözleşmelerinde yeşil çimento dönemi başlıyor.


Her türlü inşa faaliyetlerinde yeşil çimento dönemine geçileceğini ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, yaptığı açıklamada dile getirdi.


Bakanlık, 2053 Net Sıfır Emisyon hedefleri kapsamında, yeni dönemdeki kamu ihale sözleşmelerinde "yeşil çimento" kullanımının teşvik edileceğini bildirdi.


Karbon salınımı en düşük düzeye indirilecek


Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Yüksek Fen Kurulu tarafından, kamu ihale sözleşmelerinde düşük karbon emisyonuna sahip yeşil çimento kullanımının yaygınlaştırılmasına ilişkin çalışma başlatıldı.


Buna göre, bakanlık tarafından yayınlanan Kamu İhale Sözleşmelerinde Düşük Karbon Emisyonuna Sahip Yeşil Çimento Kullanımının Yaygınlaştırılmasına İlişkin Tebliğ ile yapı malzemelerinin karbon salınımının en düşük düzeylere indirilmesini sağlayacak tedbirlerin alınması ve yeşil çimento kullanımının yaygınlaştırılması teşvik edilecek.


Yeşil çimento kullanımı yaygınlaşacak


Kararla, Türkiye'nin Uluslararası İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında yükümlülüklerini yerine getirmesine de katkı sağlanacak.


Yeni dönemde kamu ihale sözleşmelerinde, çevresel etkileri, teknik üstünlükleri ve maliyet avantajlarıyla öne çıkan, daha düşük klinker oranına ve karbon emisyonuna sahip yeşil çimentoların kullanımı teşvik edilecek. Böylece yeşil çimento kullanımı yaygınlaştırılacak.


"Her türlü inşa faaliyetinde yeşil çimento dönemine geçiş yapıyoruz"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı
Mehmet Özhaseki
, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ortaya konulan 2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma hedefleri için yenilikçi uygulamaları hayata geçirmeye devam ettiklerini belirtti.

Bu anlamda inşaat sektöründe yeni bir adım daha atıldığını aktaran Özhaseki, şunları kaydetti:


Bundan sonra yapılacak olan konut, ticari alan, sosyal donatı gibi her türlü inşa faaliyetinde yeşil çimento dönemine geçiş yapıyoruz. Çevre dostu ve enerji verimliliği olan yeşil çimentolar inşaatlar sırasında ortaya çıkan karbon salınımlarını minimuma indirecek. Doğaya tam uyumlu yeşil çimentolar ile 2053 Net Sıfır Emisyon hedefimiz kapsamında güçlü ve sürdürülebilir bir adım atmış olacağız. Bakanlık olarak tüm yenilikçi uygulamaları hayata geçirerek, daha temiz ve daha yeşil bir Türkiye hedefimiz için çalışmalarımızı her alanda sürdürmeye devam edeceğiz.



#Mehmet Özhaseki
#çimento
#inşaat
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