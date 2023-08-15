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Bakan Özhaseki: İstanbul'daki sağlıksız yapı stokunu kentsel dönüşümle yenileyeceğiz

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul'un Kağıthane ilçesi Yahya Kemal Mahallesi ve Beyoğlu'nun Sütlüce ve Örnektepe mahallelerinde yapımı tamamlanan konutlar hakkında yazılı açıklama yaptı. Bakan Özhaseki açıklamasında, "İstanbul'umuzdaki sağlıksız yapı stokunu vatandaşımızla el ele vererek kentsel dönüşümle yenileyeceğiz" dedi.

14:10 . 15/08/2023 Salı
DHA
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki

Bakan Özhaseki, İstanbul'un Kağıthane ilçesi Yahya Kemal Mahallesi ve Beyoğlu'nun Sütlüce ve Örnektepe mahallelerinde yapımı tamamlanan konutlar hakkında yazılı açıklama yaptı.
İstanbul'u afetlere karşı dirençli hale getireceklerini belirten Özhaseki, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde; ülkemizdeki sağlıksız yapı stokunu yenilemek ve vatandaşlarımıza güvenli hayat alanları inşa etmek için kentsel dönüşüm çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Kağıthane ve Beyoğlu ilçelerinde yaptığımız toplam 1086 konutumuzu, çevre düzenlemesi ve çocuk oyun alanlarını da tamamlayarak vatandaşlarımıza teslim ettik. Güle güle otursunlar. İstanbul'daki kentsel dönüşüm çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Kararlıyız; İstanbul'umuzdaki sağlıksız yapı stokunu vatandaşımızla el ele vererek kentsel dönüşümle yenileyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Özhaseki: Beyoğlu ve Kağıthane'de 1086 konut hak sahiplerine teslim edildi
Bakan Özhaseki: Beyoğlu ve Kağıthane'de 1086 konut hak sahiplerine teslim edildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında İstanbul'un Beyoğlu ve Kağıthane ilçelerinde 1086 konutun hak sahiplerine teslim edildiğini bildirdi. Bakan Özhaseki sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''İstanbul'u deprem başta olmak üzere afetlere dirençli hâle getireceğiz. Kâğıthane Yahya Kemal Mahallesi'ndeki kentsel dönüşümle; 688 konutumuzu, çevre düzenlemesi ve çocuk oyun alanlarını da tamamlayarak vatandaşlarımıza teslim ettik. Güle güle otursunlar. İstanbul’daki kentsel dönüşüm çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Kararlıyız; İstanbul’umuzdaki sağlıksız yapı stokunu vatandaşımızla el ele vererek kentsel dönüşümle yenileyeceğiz.'' ifadelerine yer verdi.




#Mehmet Özhaseki
#Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı
#istanbul
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