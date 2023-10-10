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Bakan Özhaseki paylaştı: ‘Yerinde Dönüşüm’ kampanyasına ilgi artıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından deprem bölgesini yeniden ayağa kaldırmak için hayata geçirilen ‘Yerinde Dönüşüm’ kampanyasındaki hibe ve kredi miktarlarındaki artış, vatandaşları mutlu etti. Depremzede vatandaşlar, “Hibe ve krediler bize çok büyük destek olacak. Şehrin daha erken kalkınması için iyi bir proje. Devletin bize verdiği imkanlar çok iyi” dedi.

12:10 . 10/10/2023 Salı
Diğer
Mehmet Özhaseki

Mehmet Özhaseki

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı
Mehmet Özhaseki
, hayata geçirdikleri ‘Yerinde Dönüşüm’ projesi kapsamında artırılan hibe ve kredi desteğine vatandaşların gösterdiği yoğun ilgiyi ve memnuniyeti anlatan bir videoyu resmî sosyal medya hesabından paylaştı.

“Hibe ve kredi bize ilaç gibi gelecek”

Dükkanını yerinde yenilemek ve ‘Yerinde Dönüşüm’ projesinden yararlanmak isteyen depremzede vatandaşlar, artırılan hibe ve kredilerin kendilerine ilaç gibi geleceğini söyledi. “Bu bize çok büyük destek olacak” olacak diyen vatandaşlar, “Yerinde Dönüşüm hibe ve kredileri bize çok büyük bir ilaç gibi gelecek. Bize, bu çok büyük bir destek olacak. Bu, güzel bir adım; destekliyoruz. Şehrin daha erken kalkınması için iyi bir proje. Devletin bize verdiği imkânlar çok iyi. Bu destekler sayesinde tabii ki memleketimiz ayağa kalkacak” şeklinde duygu ve düşüncelerini ifade ettiler.

“Hibe ve kredi miktarlarını artırdık”

Bakan Özhaseki, 6 Şubat depremlerinden etkilenen şehirlerin bir an evvel ayağa kaldırılması amacıyla başlatılan ‘Yerinde Dönüşüm’ projesindeki hibe ve kredi destekleriyle ilgili olarak geçtiğimiz cuma günü açıklamada bulunmuştu. Bakan Özhaseki; 6 Ekim’de yaptığı açıklamayla daha önce afet konutları için açıklanan 500 bin TL hibenin 750 bin TL’ye, 500 bin TL olan kredi miktarının 750 bin TL’ye; iş yerleri için belirlenen 250 bin TL hibenin 400 bin TL’ye, 250 bin TL olan kredi miktarının da 400 bin TL’ye çıkarıldığını açıklamıştı. Bakan Özhaseki, ayrıca ahırlı köy evleri için de 750 bin TL hibe, 1 milyon TL kredi desteği sağlanacağının müjdesini vermişti.


Bakan Özhaseki: 31 milyon insana istihdam sağladık
Bakan Özhaseki: 31 milyon insana istihdam sağladık

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri'de Nobel Expo Fuarcılık tarafından OSB Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen "ANAMOB Anadolu Mobilya Fuarı" açılışında konuştu. Bakan Mehmet Özhaseki, sıkıntılara rağmen ülkede 20 yıldır istikrar olduğunu belirterek, "Ekonominin büyümesinin birinci faktörü istikrar, güvenilir ve öngörülebilir olmak, önünü görebilmektir." dedi. Bu 20 yıl içerisinde 31 milyon insana istihdam sağlandığını aktaran Özhaseki, "Ortalama büyüme yüzde 5,5 civarında. G20 ve AB ülkeleri içerisinde ya birdeyiz ya ikideyiz. Hiç kimseyi eleştirmek adına değil ama bir gerçeği tespit için söylüyorum. Ulaşımda, sağlıkta, enerjide aklınıza gelebilecek her bir alanda bu son 20 yıl içerisinde geçmiş hükümetlerin 80 yıl boyunca yaptıklarının birkaç mislini yapmış, bu ülkenin gelişmesi, kalkınması ve Türkiye Yüzyılı için altyapısını hazırlamış olan bir iktidara sahibiz." dedi.


#Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
#Yerinde Dönüşüm
#Mehmet Özhaseki
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