Bakan Özhaseki paylaştı: ‘Yerinde Dönüşüm’ kampanyasına ilgi artıyor

Dükkanını yerinde yenilemek ve ‘Yerinde Dönüşüm’ projesinden yararlanmak isteyen depremzede vatandaşlar, artırılan hibe ve kredilerin kendilerine ilaç gibi geleceğini söyledi. “Bu bize çok büyük destek olacak” olacak diyen vatandaşlar, “Yerinde Dönüşüm hibe ve kredileri bize çok büyük bir ilaç gibi gelecek. Bize, bu çok büyük bir destek olacak. Bu, güzel bir adım; destekliyoruz. Şehrin daha erken kalkınması için iyi bir proje. Devletin bize verdiği imkânlar çok iyi. Bu destekler sayesinde tabii ki memleketimiz ayağa kalkacak” şeklinde duygu ve düşüncelerini ifade ettiler.