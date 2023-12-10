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Bakan Özhaseki 'Şimdi sıra sizde' diyerek paylaştı: Deprem bölgesinde şehirlerimizi birlikte inşa ediyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, depremden etkilenen Gaziantep'te Bakanlığın hayata geçirdiği 'Yerinde Dönüşüm' projesinden hibe desteği alan vatandaşların evini paylaştı.Bakan Özhaseki, "Şehirlerimizi birlikte inşa ediyoruz. Şimdi sıra sizde” dedi.

15:59 - 10/12/2023 Pazar
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat depremlerinden etkilenen şehirleri hızla ayağa kaldırmak için çalışmalarını ve desteklerini sürdürüyor. Bakanlık, hem rezerv alanlarda hem de yerinde dönüşüm sahalarında verdiği destek ile vatandaşların yaralarını sarıyor.


Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremde hasar gören evini ‘Yerinde Dönüşüm’ projesi ile yeniden yapmaya başlayan Gaziantepli Ekrem Şahin’in hikayesine yer vererek, “Şimdi sıra sizde” dedi.



"Hibe ve kredi desteği alıp evini yerinde yapmaya başladı"

Bakan Özhaseki, “Ekrem Şahin kardeşim, mahallesinden ayrılmak istemedi. ‘Yerinde Dönüşüm’ projemize başvurdu, hibe ve kredi desteği alıp evini yerinde yapmaya başladı. Ekrem kardeşim evinin kaba inşaatını bitirmek üzere. Kısa sürede tamamlayarak akrabalarıyla, komşularıyla bir arada yaşamaya devam edecek. Deprem bölgesinde el ele verdik, şehirlerimizi birlikte inşa ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Şahin: İnsanları mahallesinden ayırmadan ev yapmaları çok güzel bir şey

Bakan Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabında ayrıca Gaziantepli Ekrem Şahin’in videosuna da yer verdi. Evini büyüdüğü mahallesinde aynı yerinde yeniden yapan Ekrem Şahin, ‘Yerinde Dönüşüm’ projesini başlatan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na teşekkür etti.


İnsanların mahallesinden ayrılmadan ev yapmasının çok güzel olduğunu belirterek projeden memnuniyetini dile getiren Ekrem Şahin,
“6 Şubat depremleri çok sıkıntılı bir dönemdi. Herkes bir şeyler kaybetti. Böylesi projelerle hem insanlara moral motivasyon, hem de geleceğe dönük ‘nerede kalırım’ korkusu olmadan, mahallesinden ayırmadan bir ev yapmaları çok güzel bir şey. Biz burada doğduk büyüdük. Akrabam olsun, çevrem olsun hepsi burada. ‘Yerinde Dönüşüm’ projesini öğrendik, başvuru yaptık, kabul oldu. Biz de ‘Yerinde Dönüşüm’ projesiyle evimizin yıkıldığı yerde yapımına başladık. En kısa sürede inşallah eve geçip oturulacak. En güzeli bu”
diye konuştu.

Bakan Özhaseki'den deprem turistlerine tepki: Selfi çekip bırakıp gittiler
Bakan Özhaseki'den deprem turistlerine tepki: Selfi çekip bırakıp gittiler

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri'de kütüphane ve spor salonu açılış töreninde konuştu. Özhaseki, depremlerden 18 ilin etkilendiğini, 14 milyon insanın bundan zarar gördüğünü, 680 bin konut ve 170 bin civarında iş yerinin de yıkıldığını hatırlattı. Bu süreçte "deprem turistlerini" de gördüklerini, Meclis'te bunu söylediğinde bazılarının çok alındığını dile getiren Özhaseki, "Bütün bir millet ayakta ama nüfusu milyonlara varan belediyelerin başındaki arkadaşlar da özel uçaklarla gittiler oraya. Yanında onar, yirmişer sosyal medyacı, kameraman, o bölgelerde biraz görüntü verdiler, selfi çektiler, bırakıp gittiler" diye konuştu.


#Gaziantep
#Yerinde dönüşüm
#deprem bölgesi
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