Bakan Özhaseki 'Şimdi sıra sizde' diyerek paylaştı: Deprem bölgesinde şehirlerimizi birlikte inşa ediyoruz

“6 Şubat depremleri çok sıkıntılı bir dönemdi. Herkes bir şeyler kaybetti. Böylesi projelerle hem insanlara moral motivasyon, hem de geleceğe dönük ‘nerede kalırım’ korkusu olmadan, mahallesinden ayırmadan bir ev yapmaları çok güzel bir şey. Biz burada doğduk büyüdük. Akrabam olsun, çevrem olsun hepsi burada. ‘Yerinde Dönüşüm’ projesini öğrendik, başvuru yaptık, kabul oldu. Biz de ‘Yerinde Dönüşüm’ projesiyle evimizin yıkıldığı yerde yapımına başladık. En kısa sürede inşallah eve geçip oturulacak. En güzeli bu”