Bakan Özhaseki: Toprağımıza sahip çıkmanın gayreti içerisindeyiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 17 Haziran Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü kapsamında yazılı açıklama yaptı. Bakan Özhaseki, dünyanın iklim değişikliğinin ağır etkileriyle karşı karşıya olduğunu belirterek, bunlardan birinin de çölleşme olduğunu kaydetti. İklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma hedeflerine ulaşmak amacıyla yaklaşık 2,7 milyon metrekare yeni karbon yutak alanı oluşturduklarını vurgulayan Özhaseki, "İklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltmak ve ülkemizin karbon stok miktarını artırmak gayesiyle yutak alanlarımıza yenilerini ekliyoruz. 2024 yılı içinde hedefimiz 3,5 milyon metrekare yeni karbon yutak alanı oluşturmak" ifadelerini kullandı.

İklim değişikliğiyle mücadelede ve 2053 Net Sıfır Emisyon hedefi kapsamında önemli bir güç olan millet bahçelerinin Türkiye genelinde yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirten Bakan Özhaseki, "81 ilimizde 75 milyon 886 bin metrekare alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hedefimiz 100 milyon metrekare millet bahçesini ülkemize kazandırmak" dedi.





'108 ülkeden, bin 170 uzamana eğitim verdik'

Özhaseki, Afrika, Orta Asya, Kafkaslar ve Doğu Avrupa ülkelerine yönelik her yıl ‘Uluslararası Çölleşme ile Mücadele Eğitim ve Çalıştayları' düzenlediklerini aktararak, "Bugüne kadar 22 ayrı Uluslararası Çölleşme ile Mücadele Eğitimi düzenledik. Bugüne kadar 108 ülkeden, 1170 uzmana eğitim verdik" bilgisini paylaştı.





'Hep birlikte mücadele etmeliyiz'

Kuraklık ve erozyonun insanlık olarak ortak mücadele edilmesi gereken en önemli konulardan olduğunun altını çizen Bakan Özhaseki, Türkiye'de tarım yapılan alanlarda her yıl 248,6 milyon ton toprağın su erozyonu sonucu yer değiştirdiğini kaydetti. Özhaseki, "İnsanın hayat kaynağı olan toprağı ve suyu bütün zenginlikleriyle korumak için hep birlikte mücadele etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

'Çölleşme ve erozyonla mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz'

Bakan Özhaseki, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü'nün, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi, çölleşmeyle mücadele, erozyonun önlenmesi, sel ve taşkınların azaltılması amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü ifade etti. Özhaseki, "185 Yukarı Havza Sel ve Erozyon Kontrolü Projesi, 95 Baraj Havzaları Yeşil Kuşak Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Projesi, 45 Tarla ve Yol Kenarı Ağaçlandırma Projesi, 25 Entegre Havza Rehabilitasyon Projesi, 14 Ar-Ge ve 8 adet Maden Sahaları Rehabilitasyon Projesi'ni hazırladık. Hazırlanan projeler ile doğal kaynakların iyileştirilmesi, muhtemel tabii afetlere karşı tedbirlerin artırılması, arazi tahribatının önüne geçilmesi ve biyolojik çeşitliliğin geliştirilmesini amaçlıyoruz" dedi.





Bakan Özhaseki, kısa zamanda güncellenmesi tamamlanacak olan ve 2024-2030 yıllarını kapsayan 'Çölleşmeyle Mücadele Ulusal Stratejisi ve Eylem Planı' çerçevesinde çölleşme ve erozyonla mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini de bildirdi.





'Çölleşmeyle mücadelede tüm çalışmaların yanındayız'

Sürdürülebilir bir yaşam için toprağın öneminin farkında olduklarını belirten Özhaseki, "Bakanlık olarak bir gün değil, yılın 365 günü çölleşmenin dünyada sebep olduğu etkilerin anlaşılması için yaptığımız farkındalık çalışmalarıyla toprağımıza sahip çıkmanın gayreti içindeyiz. Ulusal ve uluslararası düzeyde yaptığımız her çalışmayla birlikte iklim değişikliğiyle mücadelemizi sürdüreceğiz. Çölleşmeyle mücadeleye yönelik yapılan tüm çalışmaların yanındayız. Hedefimiz daha yeşil bir Türkiye" açıklamasında bulundu.



